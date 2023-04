Tirrenica, Simiani e Rossi: “Anas riferirà in Parlamento sui ritardi dei lavori”

Roma. “Il Ministero dei trasporti ha preso atto dei ritardi legati alla procedura di subentro di Anas alla società Sat nella realizzazione della strada Tirrenica, ma ha assicurato che entro il mese di aprile verrà inviata la documentazione per elaborare il parere necessario al passaggio di consegne. Continueremo a vigilare sull’iter di realizzazione dell’infrastruttura ed in questa direzione, assieme al collega di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, abbiamo chiesto ed ottenuto l’audizione di Anas alla Camera dei Deputati, che si svolgerà giovedì 13 aprile”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, sulla discussione della sua interrogazione sulla strada Tirrenica, che si è svolta oggi, mercoledì 5 aprile.

“Dopo che ho consegnato al viceministro Galeazzo Bignami, nel mese di novembre, il ‘Libro bianco’ sullo stato delle infrastrutture in Toscana stilato da Unioncamere, ho chiesto e ottenuto che Anas venga a riferire in Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera dei Deputati sul corridoio Tirrenico“, afferma il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, componente della VIII^ Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera dei Deputati, Fabrizio Rossi.

“Il Ministero ha preso atto degli atavici ritardi legati alla procedura di subentro di Anas con Sat nella realizzazione del corridoio tirrenico, il tratto incompiuto che va da San Piero a Palazzi in provincia di Livorno fino a Tarquinia. Questo è un primo passaggio fortemente voluto dal partito e da tutti i maremmani, che spero troverà un nuovo inizio il prossimo giovedì 13 aprile”, conclude Fabrizio Rossi.