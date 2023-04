Contributi porti turistici, Spadi: “Da Regione grande attenzione per territorio e inclusione”

Firenze. “La Regione continua a dare segnale di grande attenzione per il nostro territorio e per lo sviluppo di un turismo portuale accessibile a tutti ”.

Sono le parole di soddisfazione della consigliera regionale del Partito Democratico Donatella Spadi.

I contributi

“Si tratta di uno stanziamento di oltre 450mila euro il cui obiettivo primario è il superamento degli ostacoli che discriminano e rendono molto difficile la mobilità delle persone non solo con disabilità – prosegue Spadi -, ma anche degli anziani, dei genitori con i passeggini e di chiunque altro abbia problemi di deambulazione, temporanea o permanente. Il concetto che bisogna far passare è quello di benessere ambientale, inteso come la condizione di muoversi e usare qualsivoglia ambiente in autonomia, anche se in modi differenti, di sentirsi a proprio agio e accolto, di sentirsi a ‘casa’. La cultura dell’inclusione, quella che punta sulla concretezza, è quella che abbiamo in mente e sulla quale come Regione continueremo a investire”.