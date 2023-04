Ambiente, Simiani: “Fondo statale per salvaguardare pineta mediterranea”

Roma. “La pineta mediterranea rappresenta nel nostro Paese un presidio ambientale e paesaggistico straordinario ricco di biodiversità, spesso tutelato da apposite norme nazionali e regionali. Purtroppo da decenni questi ambienti, caratterizzati anche da una profonda intrusione tra bosco e insediato abitativo, sono stati soggetti a processi di invecchiamento non seguiti da un’apposita manutenzione e rinnovamento degli arbusti.

Negli ultimi periodi i pini sono inoltre stati aggrediti, in tutta Italia, da alcune categorie di insetti difficilmente debellabili che portano alla morte della pianta, creando conseguentemente vaste zone di degrado ambientale, molto pericoloso anche a causa di possibili incendi. Per questi motivi ritengo necessario che venga istituito un apposito fondo ministeriale capace di garantire risorse adeguate per finanziare i progetti e gli interventi degli enti territoriali”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, annunciando una interrogazione sul tale tematica al Ministro Pichetto Fratin.