Bartalucci e Marrini entrano in Fratelli d’Italia, Rossi: “Saranno un valore aggiunto”

Grosseto. “Due persone che rappresentano un valore aggiunto per il nostro partito, all’interno del quale possono entrare dalla porta principale”.

Con queste parole Fabrizio Rossi, deputato grossetano e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa, l’ingresso nel partito di Sandro Marrini e Manuele Bartalucci.

Sandro Marrini, 59 anni, ex coordinatore provinciale di Forza Italia, è attualmente consigliere comunale a Follonica, mentre Manuele Bartalucci, 52 anni, anch’esso ex esponente del partito azzurro, è consigliere comunale a Grosseto.

“Sono soddisfatto di questa scelta, che è stata condivisa all’interno del partito ed è stata costruita nel tempo – ha sottolineato Rossi -. La storia politica di Marrini e Bartalucci parla da sola: il primo torna a casa, mentre il secondo è una persona squisita, di grande professionalità e che potrà darci il suo contributo per quanto concerne la sanità locale, dato che è medico all’ospedale Misericordia. Entrambi hanno sposato le nostre battaglie e i nostri valori, per questo sono i benvenuti. Fratelli d’Italia vuole crescere e strutturarsi sempre meglio in provincia di Grosseto, per radicarsi sempre di più sul territorio. Vogliamo essere centrali nelle dinamiche politiche maremmane”.

“Dal momento in cui hanno varcato la porta della nostra sede, Marrini e Bartalucci sono entrati ufficialmente in Fratelli d’Italia – ha dichiarato il coordinatore provinciale del partito, Luca Minucci –. Per loro, questa adesione deve essere motivo di orgoglio, ma anche di grande responsabilità, dato che rappresentano il primo partito in Italia. A Follonica Fratelli d’Italia ha un gruppo consiliare molto attivo e Marrini sarà sicuramente dare un apporto fondamentale. Bartalucci, invece, avrà a disposizione Andrea Guidoni e gli altri consiglieri comunali di Grosseto. Noi siamo pronti ad accogliere chiunque, purchè rispetti i nostri valori. Bartalucci e Marrini potranno dare un grande contributo nell’ambito della sanità, il primo, e in vista delle elezioni amministrative di Follonica, il secondo. Do loro il mio benvenuto nella nostra famiglia, con la certezza che lavoreremo bene”.

“Dopo una lunga riflessione, ho deciso di aderire a Fratelli d’Italia – ha evidenziato Marrini –, non rinnego le esperienze passate in Forza Italia e in Coraggio Italia, ma la mia storia politica è iniziata in Alleanza Nazionale e ne sono fiero. Sono convinto della mia scelta, che non è opportunistica, perchè Fratelli d’Italia incarna i miei valori e fa una politica sana. Entro nel partito con tanta umiltà, ma anche con tanta voglia di fare. A livello locale so di avere una grande responsabilità e mi metto a completa disposizione del partito”.

“Per me è stata una scelta naturale e fluida, dato che in politica ho sempre fatto parte di partiti di destra – ha aggiunto Manuele Bartalucci -. Vivo la politica come un lavoro e come un padre di famiglia: sono a disposizione del partito, provo orgoglio, ma anche tanta responsabilità“.