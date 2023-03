“Quale futuro per il centro storico?”: Bernardini lancia il questionario per i commercianti

Grosseto. “Lavoriamo insieme per una proposta per aiutare il commercio del centro storico di Grosseto”.

A dichiararlo è Rita Bernardini, consigliera comunale del gruppo misto di minoranza.

“Come possiamo proporre idee, soluzioni e quant’altro se prima non abbiamo ascoltato chi vive in prima persona un problema ed una determinata realtà – si domanda Bernardini –? Parto del concetto che, ‘se vuoi andare da qualche parte, prima devi capire dove ti trovi. Solo così puoi capire qual è la strada migliore per raggiungere il tuo obiettivo’. Pertanto ritengo importante ‘scendere tra le gente’, ossia in questo caso tra i commercianti, per capire il loro punto di vista con lo scopo di comprendere veramente il loro punto di vista, i pensieri e le loro aspettative”.

“Ho pensato di sviluppare un questionario con 10 domande per raccogliere informazioni e proposte sulla nuova immagine che vorremmo per il centro storico di Grosseto – termina la consigliera –. Le ultime due domande sono: ‘Cosa vorresti che l’amministrazione comunale facesse per te’ e ‘Cosa sei disposto te a fare per aiutare ad incentivare il commercio nel centro storico?’ In questo week end ho intenzione personalmente di andare a trovare i commercianti e presentare loro il questionario”.

Il questionario

Ecco il questionario:

“Domanda numero 1

. Quali sono i motivi e i punti di forza che a suo giudizio suggeriscono di aprire un’attività commerciale nel centro storico oggi?

Domanda numero 2

. Quali caratteristiche principali il centro storico deve possedere per essere di maggior ausilio possibile ai negozi, pubblici esercizi ed altre attività di servizio?

Domanda numero 3

. I parcheggi per le auto, a suo avviso, sono sufficienti per permettere una piena accessibilità ai negozi? Se no, quali suggerimenti si sentirebbe di esprimere?

Domanda numero 4

. I collegamenti di trasporto pubblico a suo avviso sono efficaci per permettere l’accessibilità al centro storico?

Domanda numero 5

. Cosa vorrebbe fosse fatto per migliorare il decoro e l’arredo del centro?

Domanda numero 6

. Pensa possa essere utile per la sua attività il prolungamento dell’orario di apertura alla vendita durante la pausa pranzo? Se si, riterrebbe utile un coordinamento tra le varie attività commerciali del centro?

Domanda numero 7

. Cosa pensa dell’importanza degli eventi culturali e attrattivi nel centro di Grosseto? Riterrenne utile un maggiore coordinamento tra i vari soggetti pubblici e le associazioni di categoria?

Domanda numero 8

. Quali sono a suo giudizio i punti di forza del commercio del centro grossetano?”