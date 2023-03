Centro storico, i Popolari in Rete: “Le nostre proposte contro la desertificazione”

Grosseto. Il coordinatore comunale di Pop – Popolari in Rete di Grosseto, Matteo Di Marzo, interviene con una nota sulla questione della desertificazione commerciale di una parte del centro storico della città.

“Se Grosseto fa i conti con le vetrine sfitte e con un centro storico sempre più malinconico con alcuni punti degradati del centro, nonostante gli sforzi fatti in maniera confusionaria, ancora oggi non si riesce ad imboccare un cambio di rotta. La situazione è ormai fuori controllo anche nelle periferie. Una crisi che – spiega Di Marzo – è strettamente legata alla sopravvivenza del terziario, ovvero delle attività commerciali, turistiche e di servizi”.

“I sindaci e la Regione in primis devono stoppare l’agonia del commercio se vogliono veramente salvare la nostra città. Basta con lo sfruttamento del terreno solo a fini commerciali. Basta con l’individuazione nel Piano operativo e nel Piano strutturale di aree dedicate al commercio. Se ancora non si è capito, quello che sta accadendo in centro è solo il risultato di decenni di politiche permissive legate al commercio ed alle nuove aperture che si sono viste alla periferia della città in questi ultimi anni. Tra l’altro – prosegue Di Marzo – le città senza terziario non possono vivere”.

Le proposte

Cinque i punti che il responsabile dei Pop Di Marzo Matteo pone sul tavolo.

I Popolari in Rete propongono: