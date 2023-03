Contributi per le aziende colpite da incendi, Spadi: “Aiuti concreti dalla Regione”

Grosseto. “A seguito dei gravissimi danni prodotti dagli incendi dello scorso anno nei comuni di Cinigiano, Gavorrano, Manciano e Scansano, la Regione Toscana farà partire un bando dal prossimo 20 aprile per i danni alle aziende agricole. Nonostante dai grandi incendi di luglio-agosto sia passato molto tempo, la Regione non si è dimenticata di chi sta combattendo una durissima battaglia per potersi rialzare dai danni subiti. La gestione del dopo emergenza dal punto di vista ambientale è sempre quella veramente delicata in cui è servito e non è mancato l’impegno di tutti, nessuno escluso. La Regione, stanziando oltre 2 milioni e mezzo di euro, vuole fare la sua parte anche per aiutare tutto quel tessuto produttivo che in quegli eventi eccezionali ha visto andare in fumo strutture danneggiate o distrutte”.

Così la consigliera regionale del Pd, Donatella Spadi, commenta la notizia dell’arrivo di un bando da 2,7 milioni di euro per sostenere i costi di ripristino e ristrutturazione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte dai grandi incendi del luglio-agosto 2022 che hanno colpito i comuni di Cinigiano, Gavorrano, Manciano, Scansano, in provincia di Grosseto.