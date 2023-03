Decreto crediti, Simiani: “Ministro Giorgetti mantenga impegni”

Grosseto. “Auspichiamo che Governo e maggioranza diano seguito alle promesse del Ministro Giorgetti e raccolgano le indicazioni del Pd per modificare il Decreto in discussione alla Camera: per sbloccare soprattutto i crediti incagliati dei bonus edilizi”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, a margine della iniziativa sul Bonus 110 con le categorie economiche, sociali e con gli ordini professionali promossa dal Partito Democratico locale e che si è svolta lunedì 27 marzo, a Prato.

“Va risolta immediatamente una situazione critica che penalizza imprese e cittadini. Successivamente vanno individuate politiche concrete per incentivare la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico degli edifici ed in questa direzione l’indagine conoscitiva sul settore, proposta dal Pd, rappresenta un punto di partenza propedeutico per programmare un piano di interventi efficace. Dialogare con l’Unione Europea per declinare la Direttiva Case green rispetto alle necessità italiane è fondamentale; andare allo scontro, come ha fatto il Governo Meloni sulla Direttiva auto elettriche, causa purtroppo soltanto fallimenti e disastri”, conclude Marco Simiani.