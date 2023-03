Italia Viva ed Azione: “Pizzuti si dimetta da consigliere, ha tradito la fiducia degli elettori”

Grosseto. “Il Terzo Polo è un progetto politico in costruzione, aperto e inclusivo verso soggetti civici e associazioni di area liberal democratica, riformista, repubblicana e popolare lontana dal populismo del Movimento 5 Stelle e dal sovranismo di Fratelli d’Italia”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Italia Viva ed Azione di Grosseto.

“Di questo progetto a livello nazionale e territoriale fanno parte Azione e Italia Viva e, nel territorio, un’associazione vicina è PoP Popolari in Rete. L’associazione Riformisti – Verso il Terzo Polo, muovendosi in totale autonomia dal Terzo Polo, invece, non ha dimostrato di voler alcun rapporto con tale progetto – continua la nota -. Dunque, nessuna divisione nel Terzo Polo della provincia di Grosseto, anzi, Italia Viva e Azione, che che avevano candidato alle scorse amministrative di Grosseto, insieme al Psi, con il Polo Liberale Riformista e Socialista, il dottor Pizzuti, consentendone l’ingresso in Consiglio comunale come consigliere di opposizione, sono uniti nello sfiduciarlo, come già fatto pubblicamente dal Psi alcuni mesi fa, chiedendogli, se ha dignità, che si dimetta, oppure salvi la sua ormai inesistente credibilità e vada nel gruppo misto così potrà svolgere meglio il suo ruolo di consulente della maggioranza iniziato al primo Consiglio comunale con il voto al presidente Fausto Turbanti e l’ottenimento in cambio del ruolo di vicepresidente del Consiglio comunale”.

“I suoi elettori vogliono l’opposizione, non il suo inutile e inconcludente operato. Ricordiamo, infatti, che il consigliere comunale Pizzuti, sebbene eletto con i voti raccolti non a titolo personale, come il medesimo vorrebbe millantare, ma sulla base di un progetto di coalizione e con il mandato a dialogare con i tre partiti che lo hanno sostenuto, ha tradito deliberatamente l’impegno assunto e conseguentemente non rappresenta più quel progetto – termina il comunicato -. Ha tradito il mandato delle elezioni comunali, come ha tradito l’accordo con i tre partiti nelle elezioni provinciali, votando una consigliera di centrodestra al posto della candidata socialista condivisa. Guardando il suo agire in Consiglio comunale, non vi è traccia di alcun suo personale intervento riguardante le battaglie dei partiti che lo hanno portato in Consiglio a fronte di interventi sistematicamente firmati a quattro mani con il consigliere di maggioranza Amedeo Gabbrielli, per non rivangare la questione del baratto amministrativo, in cui è stato evidente quanto il dottor Pizzuti non si fosse minimamente rapportato con quello che all’epoca era il suo partito di provenienza, Italia Viva, e i suoi imbarazzanti silenzi o il suo voto favorevole di fronte a mozioni e proposte della maggioranza che nulla hanno a che vedere con i valori e le convinzioni o con una concezione della politica riformista e di stampo liberal democratico”.

“Il consigliere pertanto attualmente rappresenta solo se stesso e quella decina di fedeli che mal lo consigliano – termina la nota – e che lo spronano a tutelare interessi non ben definiti”.