Tirrenica, Simiani: “Anas blocca l’opera? Ministro Salvini chiarisca”

Grosseto. “Anas starebbe inspiegabilmente bloccando la procedura per subentrare alla società Sat nella realizzazione della strada Tirrenica. Da oltre sei mesi il Consiglio superiore dei lavori pubblici sta infatti aspettando la documentazione da Anas per elaborare il parere necessario al passaggio di consegne. Chiediamo al Governo di fare piena chiarezza sulla vicenda”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente, Marco Simiani, depositando un’interrogazione parlamentare.

“La politica degli annunci del Ministro Salvini non sta portando alcun beneficio, ma solo rallentando la realizzazione di infrastrutture necessarie per la mobilità e lo sviluppo del Paese, come il corridoio stradale Tirrenico. Occorrono chiarezza sui tempi e lo stanziamento di risorse utili per completare l’intervento viario tra Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l’adeguamento della strada statale Aurelia, come già deciso nella scorsa legislatura”: conclude Marco Simiani.