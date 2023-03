Via Almirante, Simiani: “Nessuna comunicazione al Ministero, sindaco smentito”

Roma. “Sull’intitolazione a Grosseto di una via a Giorgio Almirante il Ministero dell’Interno non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione: nonostante gli annunci del sindaco, l’istruttoria ufficiale non è stata quindi avviata. E’ auspicabile che la Giunta, dopo le numerose polemiche suscitate nella popolazione, faccia un passo indietro; continueremo comunque a monitorare la vicenda, per evitare che venga dedicata una strada ad un funzionario del Governo fascista, autore peraltro di manifesti di condanna a morte che hanno causato stragi tra la popolazione locale”: è quanto dichiara una nota congiunta dei deputati del Pd Simona Bonafè e Marco Simiani sulla discussione della loro interrogazione su tale argomento che si è svolta oggi, giovedì 23 marzo, a Montecitorio.