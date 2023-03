Claudio Pacella lascia dopo 12 anni il Consiglio comunale: “Il mio impegno continua”

Grosseto. Questa mattina, Claudio Pacella ha rassegnato le sue dimissioni da consigliere comunale per dedicarsi completamente, a livello politico, al suo nuovo ruolo di segretario provinciale della Lega.

“Giorni fa il congresso provinciale della Lega Salvini Premier mi ha eletto per acclamazione segretario provinciale, alla luce di questo incarico estremamente importante ho ritenuto opportuno congedarmi dal Consiglio comunale dopo ben 12 anni – spiega Pacella -. Il mio impegno politico continuerà, in un ruolo molto impegnativo, al servizio sempre degli elettori che mi hanno dato fiducia e di tutta la comunità maremmana“.

Il commento del sindaco

“Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a Claudio Pacella per il suo impegno in Consiglio comunale, come membro attivo dal 2011 e presidente dal 2016 al 2021 – dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Durante il suo mandato ha lavorato instancabilmente con dedizione, nell’interesse della comunità e dei nostri cittadini. Sono fermamente convinto che, anche grazie alle lotte condivise in questi anni, Claudio abbia le competenze necessarie per gestire al meglio le complessità del suo nuovo incarico da segretario provinciale della Lega”.