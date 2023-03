Rigassificatore, Simiani: “Piombino sta facendo la sua parte, Governo rispetti i patti”

Roma. “Il rigassificatore porterà benefici energetici per la Toscana e per gran parte del paese: ora che a Piombino è stato chiesto un altro sacrificio, è necessario però che il Governo rispetti finalmente gli impegni presi e garantisca le compensazioni promesse. Occorrono risorse ed interventi certi e rapidi per riqualificare il territorio e rilanciare lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale locale”: è quanto dichiara il capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani, presente ieri all’arrivo nel porto della cittadina della nave Golan Tundra.

“La mancanza di esponenti del Governo non è un bel segnale per la comunità; la maggioranza ha fatto per mesi campagna elettorale contro il rigassificatore alimentando paure e malcontento, poi ha confermato la scelta del Governo Draghi e oggi si volta dall’altra parte. Da mesi il Partito Democratico sta lavorando in Parlamento per stanziare finanziamenti adeguati e ridurre le bollette per imprese e cittadini residenti; scontrandosi però con l’immobilismo della destra”: conclude Marco Simiani.