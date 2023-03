Intesa San Paolo chiude la filiale di Marina, Bernardini: “Bancomat rimanga attivo”

Grosseto. “Già si sapeva della chiusura della filiale di Banca Intesa San Paolo a Marina di Grosseto. Preoccupa forse ancora di più l’ipotesi che possa essere tolto anche il punto bancomat”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Rita Bernardini, consigliere comunale del gruppo misto (minoranza) a Grosseto.

“Questo vorrebbe dire che a Marina rimarrebbe solamente un bancomat, quello di Banca Tema? Uno sportello solo è in grado di sopperire alle esigenze di turisti che a breve visiteranno la nota località balneare turistica – continua la nota -? Gli esercenti sono pronti a recepire, come quasi totalitaria forma di pagamento, la moneta elettronica, anche qui con i vari disagi che spesso ci sono legati alle connessioni. Si sa, la decisione viene a livello totalitario in tutto il territorio nazionale. Continua così l’ inarrestabile corsa alla chiusura degli sportelli bancomat in giro per l’Italia anche in piena stagione estiva, con lamentele che ne deriveranno probabilmente e disagi che arriveranno sempre probabilmente non solo dai cittadini, ma anche dai turisti. Tutto ciò in prossimità della nuova stagione estiva”.

“Ma d’altronde, come riporta un articolo del Sole 24 Ore, è un fenomeno, quella della chiusura degli sportelli bancomat, al quale dovremo abituarci. La politica sarà quella di sportelli bancomat zero? A fronte di quasi duemila sportelli bancari chiusi nel 2021 (1.831 per l’esattezza) che hanno portato da 23.481 del 2020 a 21.650 il numero degli sportelli operativi in Italia nel 2021, il trend nel 2022 non ha certo invertito la rotta, anzi sono arrivati a quota 2.800 i comuni italiani che addirittura non hanno neanche uno sportello Atm – spiega la consigliera –. Il processo è in atto da tempo e a ben vedere, cercando nel passato, i dati confermano il quadro. A titolo esemplificativo si consideri che a dicembre 2009 il numero degli sportelli bancari in Italia era di 34.036 e a dicembre 2017 di 27.374 (con una perdita di 6.662 sportelli equivalente al -20% in 8 anni)”.

“A fronte di ciò mi auspico che almeno lo sportello bancomat rimanga per garantire maggiori servizi – termina la nota -. Proprio in Consiglio comunale presentammo un ordine del giorno dove si andava a sensibilizzare questo problema”.