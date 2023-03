Via Almirante, Simiani: “Il sindaco si rassegni, fascismo e antifascismo non sono sullo stesso piano”

Grosseto. “La scelta di dedicare a Grosseto due vie vicine accostando Giorgio Almirante e Luigi Berlinguer in nome di una strumentale pacificazione nazionale è l’ultima provocazione del sindaco Vivarelli Colonna. Un’operazione che si è palesemente rivelata una forzatura e che non tiene conto della storia del territorio. Nella nostra provincia Giorgio Almirante non è soltanto il fondatore del Msi, è soprattutto il Capo di Gabinetto del Ministero della cultura popolare che nel 1944 proclamò un ignobile bando pubblico per l’immediata fucilazione di chi non collaborava con il regime nazista. Un atto riconosciuto veritiero anche da una successiva inchiesta giudiziaria. Ancora una volta il sindaco dimostra di non conoscere gli eventi passati e di non avere alcuna sensibilità politica e istituzionale necessaria per rappresentare l’intera comunità. Ci opporremo con forza a questa decisione”: è quanto dichiarano in una nota congiunta i deputati del Pd Marco Simiani ed Emiliano Fossi.