Intitolazione di una via ad Almirante, il Psi: “La città ha bisogno di soluzioni concrete”

Grosseto. Il Psi esprime la sua netta contrarietà all’intitolazione di una via all’ex segretario del Msi Giorgio Almirante.

“Se ne ricorda la tragica attività a servizio del regime fascista che ci impedisce di condividere la scelta dell’attuale maggioranza – spiega Fabrizio Fedi, responsabile del comitato comunale del Psi di Grosseto -. Manca invece nelle nostre zone un luogo ove si ricordi ad esempio la strage di Roccastrada perpetrata ai danni di cittadini che avevano liberamente scelto i propri rappresentanti e difendevano solamente la propria libertà”.

“Auspichiamo che il prossimo sindaco possa essere di ispirazione socialista, che sia ancorato a una cultura politica di cui è ormai chiara la necessità nel panorama attuale della politica italiana e che pertanto possa rimettere al posto le cose e che soprattutto si torni a fare politica davvero nell’interesse dei cittadini grossetani tutti – termina Fedi -. La nostra città ha bisogno di soluzioni concrete, di sviluppo e di sostegno alle categorie in difficoltà, non ha bisogno di prese di posizione che, nella pretesa della ‘pacificazione’, nascondono, in verità poco, un’aspirazione di rivincita sino ad oggi repressa”.