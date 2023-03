Giovani Democratici, eletto il nuovo segretario comunale: ecco chi è

Grosseto. La sera di venerdì 10 febbraio, nel circolo del Pd in via Emilia, si è tenuto il congresso cittadino dei Giovani Democratici di Grosseto nel quale è stato eletto segretario all’unanimità dei presenti Cosimo Garofalo, 22 anni e tesserato già da 5 anni.

“Il segretario uscente Cristian Marchini ha deciso di andare a congresso anticipato dopo anni di egregio lavoro che hanno visto i Giovani Democratici di Grosseto assumere un ruolo di centralità nelle dinamiche politiche e sociali del nostro territorio, ma anche tra le fila del Partito Democratico, basti evidenziare il recente ingresso di Marchini nell’assemblea nazionale del Pd e di Garofalo nell’assemblea regionale, ricordando anche che già da più di un anno siedono nell’Unione Comunale varə tesseratə del gruppo – si legge in una nota dei Giovani Democratici di Grosseto -. La scelta di Cristian deriva dal voler dedicarsi a pieno al suo nuovo incarico da segretario provinciale, ma è frutto specialmente del desiderio di cogliere anche come Giovani Democratici quella volontà di rinnovamento che, anche tra lə giovanə, ha contraddistinto con entusiasmo la candidatura e la vittoria di Elly Schlein ed Emiliano Fossi alle primarie del Partito Democratico da poco concluse. Cristian ha riconosciuto fin da subito Cosimo come la giusta figura per subentrare nel suo ruolo per la dedizione che ha sempre avuto nei confronti del gruppo, ma soprattutto per il lavoro svolto da quest’ultimo con le realtà di rappresentanza studentesca che lo hanno mantenuto in contatto con un tessuto sociale che sfortunatamente è spesso distante e disinteressato dal mondo politico. Dopo questo congresso le idee ed i progetti previsti sono innumerevoli per riprendere a lavorare anche sul territorio e lottare contro questa pessima amministrazione che ci ritroviamo, per essere fautori di quel futuro che in tantə della nostra generazione si auspicano per la nostra città”.

“Lascio a malincuore questo gruppo, ma gli impegni da segretario provinciale dei Giovani Democratici e da segretario di circolo non mi permettevano più di adempiere pienamente a questo ruolo – dichiara il segretario comunale uscente dei Giovani Democratici, Cristian Marchini –. Sono segretario di questo gruppo da 5 anni, il mio obiettivo è sempre stato quello di fare esperienza e crescere all’interno della giovanile, ma soprattutto di trasmettere la mia passione alle ragazze e ai ragazzi iscritti. Abbiamo affrontato molte sfide insieme e credo che la nostra forza sia stata quella di essere rimasti uniti sempre. Penso che questo territorio ,che purtroppo vive ‘un’emigrazione di giovani’ per motivi di studio e di lavoro, abbia un forte bisogno dei Giovani Democratici e delle nostre istanze. Sono convinto che Cosimo farà un ottimo lavoro, lo stimo da sempre e mi fido di lui. Mi aspetto che, grazie all’apertura di una nuova fase del Pd, ci sia nei prossimi mesi un tesseramento massiccio alla giovanile.”

“La scelta di candidarmi alla segreteria cittadina non è stata semplicissima ed ha necessitato di una lunga riflessione. Sono uno studente fuorisede e, frequentando l’università a Bologna, spesso non mi trovo dietro l’angolo e fisicamente non potrei esserci costantemente come ha fatto Cristian in questi anni di lavoro eccelso, ma dopo settimane di attenta valutazione ho deciso di assumermi la responsabilità della segreteria di questo splendido gruppo che mi ha scelto come nuovo segretario cittadino – dichiara in una nota il nuovo segretario, Cosimo Garofalo -. Ho scelto di assumermi quest’onere perché mi sento a casa nel circolo e negli spazi del nostro Partito grossetano, dei quali come giovanile ci siamo appropriati. La mia speranza è che l’onda di entusiasmo ‘dell’effetto Elly’ porti nella nostra città anche altrə ragazzə più giovanə ad interessarsi al mondo politico e che anche loro possano poi trovare casa dove l’ho trovata io, riconoscendosi nelle battaglie e nelle istanze che proseguiremo a portare avanti come Giovanə Democraticə”.

“Adesso inoltre avrà inizio anche il congresso nazionale dellə Giovanə Democraticə e proprio sabato 11 marzo si è tenuta l’assemblea regionale dei Giovani Democratici Toscana, dove tuttə quantə abbiamo concordato che, tramite la nostra rappresentante nel comitato costituente, si possa essere promotorə di una discussione sui temi e sui contenuti che andranno a formare il nostro nuovo manifesto nazionale ed il lavoro deve partire anche dalle singole federazioni provinciali. Come segretario cittadino di Grosseto sarò lieto di promuovere in collaborazione con gli altri segretari della provincia e tuttə lə nostrə tesseratə una serie di incontri con ogni realtà giovanile e non solo del nostro territorio per partecipare attivamente alla costruzione del nuovo manifesto dei Giovani Democratici. Come Giovani Democratici noi dobbiamo essere in grado di ascoltare e rispondere alle molteplici necessità e richieste della nostra generazione. Specialmente a Grosseto l’incontro con chi è rimasto e chi alle volte torna è un passaggio fondamentale poiché lə giovanə in massa lasciano la città, tendenzialmente per motivi di studio, e poi restano lontanə per le poche prospettive di vita offerte dalla Maremma – termina il comunicato -. Noi dobbiamo essere in grado di essere fortə nella tutela dei diritti di tuttə, ma anche di costruire una proposta politica che sia in grado di dare risposte efficienti allə nostrə coetaneə diventando fautori di quel rinnovamento che tuttə si auspicano per il nostro territorio e per il nostro Paese. Il sogno va costruito dalla base e sono certo che in tantə ci aiuteranno”.

Nella foto Cristian Marchini e, a destra, Cosimo Garofalo