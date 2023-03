Fratelli d’Italia, il nuovo coordinamento si presenta: “Cresceremo ancora, sempre accanto ai cittadini”

Grosseto. “Continueremo a fare scelte con autorità, con la testa e con il cuore perchè amiamo il territorio in cui abitiamo: il nostro partito è una grande comunità e ci impegneremo a farlo crescere ancora”.

Con queste parole Luca Minucci commenta la sua nomina a coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Minucci, 40 anni, assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, sarà affiancato dai vicecoordinatori Mario Pellegrini, dell’Isola del Giglio, e Agostino Ottaviani, di Follonica.

“La nostra è una storia di incoscienza – sottolinea Minucci, affiancato dai vicecoordinatori del partito e dai parlamentari maremmani di Fratelli d’Italia, l’onorevole Fabrizio Rossi e la senatrice Simona Petrucci -. Ricordo quando, all’interno del Pdl, raccogliemmo le firme per Giorgia Meloni in vista delle primarie per la segreteria del partito. Poi le primarie non ci furono e, insieme ad altri, a pochi giorni della tornata elettorale delle politiche, facemmo la mossa folle di formare un nuovo partito. Prendemmo le nostre auto e girammo tutta la provincia di Grosseto per farci conoscere. Molte persone erano rimaste deluse dall’esperienza di Alleanza Nazionale ed erano diffidenti nei nostri confronti, ma fin da subito abbiamo ottenuto buoni risultati. Quindi, abbiamo vinto per due volte consecutive le elezioni amministrative a Grosseto e ad Orbetello, fino a far eleggere due nostri rappresentanti in Parlamento: Fabrizio Rossi e Simona Petrucci. Grazie a loro, portiamo a Roma la nostra capacità e il nostro amore per il territorio”.

“Vogliamo essere l’ago della bilancia della politica maremmana – continua Minucci -. Siamo orgogliosi di rappresentare il centrodestra e non ci vergogniamo di dirlo. La prima azione del nuovo coordinamento provinciale sarà quella di trovare una nuova sede di Fratelli d’Italia, perchè quella attuale non riesce più a contenere i nostri iscritti, in costante crescita. Il nostro lavoro non cambierà, avrò le spalle ben coperte da Mario Pellegrini e da Agostino Ottaviani, di cui ho piena fiducia, e sarò circondato da tante altre valide persone. Per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative in Maremma, a Gavorrano appoggeremo Maule e a Monte Argentario Arturo Cerulli. Per Magliano e Castell’Azzara stiamo facendo delle valutazioni: cerchiamo un candidato unico per tutta la coalizione di centrodestra e che abbia le carte in regola per sconfiggere la sinistra anche in questi due Comuni”.

“Il percorso intrapreso più di 10 anni fa, che aveva l’obiettivo di creare un partito di destra e conservatore, non è stata una pazzia, ma in qualcosa in cui abbiamo sempre creduto – sottolinea Mario Pellegrini -. Il nostro attuale successo è dovuto al fatto che abbiamo sempre dato risposte ai cittadini e abbiamo sempre battuto palmo a palmo la provincia di Grosseto. La politica è qualcosa che sta dentro di noi: saremo sempre propensi a metterci la faccia per il bene dei cittadini”.

“Non ci stancheremo mai di fare politica perchè lo facciamo per passione e non per interesse – sottolinea Agostino Ottaviani –. Grazie ad un grande lavoro di squadra, Fratelli d’Italia in provincia di Grosseto ha ottenuti migliori risultati rispetto al resto della Toscana. Ringrazio per l’opportunità che mi è stata concessa in qualità di vicecoordinatore provinciale. Anche nella zona nord della Maremma stiamo seminando e siamo già al lavoro per le elezioni amministrative 2024 a Follonica, Massa Marittima e Scarlino. Darò tutto me stesso per il partito“.

“Siamo il primo partito della provincia e d’Italia – sottolinea l’onorevole Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia –. Ringrazio tutta la classe dirigente grossetana perchè insieme abbiamo vinto grandi battaglie. Luca Minucci è stato uno dei fondatori di Fratelli d’Italia in Maremma e grazie al nostro contributo abbiamo ridato una casa alla destra. A Grosseto abbiamo fin da subito ottenuto risultati significativi rispetto anche a tutto il resto della Toscana. Siamo molto radicati sul territorio e abbiamo scelto Luca Minucci, Mario Pellegini e Agostino Ottaviani perchè in questi anni hanno costruito Fratelli d’Italia in Maremma. Sono sicuro che il nuovo direttivo otterrà ancora risultati meravigliosi. Quest’anno ricorre il decennale della scomparsa, a 31 anni, per un aneurisma, di Mirco Butelli, a cui è intitolata la nostra sede. A questo proposito, voglio ricordare sia lui, che tutte quelle persone che hanno contribuito alla crescita di Fratelli d’Italia e che purtroppo non hanno potuto gioire per i successi ottenuti dal partito”.

“Ringrazio Fabrizio Rossi e Bruno Ceccherini per avermi fatto entrare, sette anni fa, nella grande famiglia di Fratelli d’Italia – dichiara la senatrice Simona Petrucci –. Con Luca abbiamo lavorato insieme e condiviso tanti progetti sull’ambiente in qualità di assessori a Grosseto e ad Orbetello. Mario Pellegrini e Agostino Ottaviani sono due persone meravigliose e oggi nasce una grande squadra in continuità con la classe dirigente del passato. Porteremo avanti i nostri valori: patria, famiglia, libertà e ambiente. In Parlamento continuerò a lottare per Grosseto e la Maremma”.