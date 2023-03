Mala movida, i Popolari in Rete: “Più controlli e multe per chi vende alcolici ai minori”

Grosseto. Con il dilagare del fenomeno della movida violenta e delle babygang che colpiscono nella notte, Matteo Di Marzo, responsabile comunale di PoP-Popolari in Rete di Grosseto, propone all’amministrazione “la sperimentazione di un mese con statistica per vedere se le cose migliorano”.

Di Marzo propone “di aprire un tavolo tecnico con i commercianti proprietari di bar, pub e attività commerciali del settore per studiare una serie di misure a contrasto del fenomeno in questione che comprenda l’intensificazione di controlli e sanzioni per chi non rispetta il divieto assoluto di vendere alcolici ai minori con l’obbiettivo di debellare questo fenomeno in modo serio riducendo la vendita di tali bevande in orari notturni”.

“Stop alla vendita di alcolici dalle 22.30 dal lunedì al giovedì, dalle 23.00 il venerdì, dalle 24.00 il sabato e dalle 2.00 la domenica. Che siano a carico degli esercenti la pulizia e il decoro delle aree prossime ai locali. Intensificare i controlli dal lunedì al giovedì, tra le 22.00 alle 24.00, il venerdì e il sabato dalle 23.30 alle 1.00 e la domenica dalle 21.30 alle 23.30”, spiega Di Marzo.

Il responsabile comunale dei Popolari, disponibile ad approfondire questo tipo di argomenti, resta in attesa “di poter illustrare i dettagli della proposta all’assessore competente e alle associazioni di categoria che ne sentano la necessità”.