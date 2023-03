Post su Elly Schlein, il Pcl: “Le elettrici del centrodestra si indignino contro il sindaco”

La sezione Alta Maremma – Follonica del Partito Comunista dei Lavoratori condanna “fermamente le goliardate del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna nei confronti della neo segretaria del Pd Elly Schlein: nel collage di photoshop in cui è stata paragonata a Pippo Franco e a vari animali, vi trovano spazio body shaming, sessismo e vilipendio, come nella satira più tradizionale e obsoleta“.

“Vi si mescolano cultura patriarcale a danno di una figura femminile e svilimento della persona a merce: ‘Cosa volevate per 2€?’ Lanciamo un appello a tutte le elettrici di centrodestra che hanno votato Vivarelli Colonna – continua la nota -: indignatevi, non solo per le vergognose ed assurde offese partite da un rappresentante delle istituzioni, che deve rappresentare tutti, anche voi, ma proprie come donne, perché con quelle affermazioni discriminanti sul sesso o sull’aspetto esteriore ha insultato gratuitamente anche voi. Domani potrà toccare a voi, alle vostre figlie, parenti, amiche”.

“Lungi dal difendere la prospettiva politica del Pd e della sua dirigenza, sempre e comunque, per noi, nemici politici della classe lavoratrice, il Pcl desidera respingere con fermezza i continui attacchi fascisti, omofobi, razzisti e sessisti a tutti i livelli sul territorio nazionale, spesso sostenuti dalle cariche istituzionali – termina il comunicato -. Infine, invitiamo il primo cittadino a cambiare mestiere e, se proprio ci tiene a fare il meme o il comico, gli consigliamo di frequentare qualche corso di formazione per migliorare il suo senso dello humor, che al momento risulta assente o carente”.