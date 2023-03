Pd, il circolo Pace scende tra la gente: al via una serie di incontri

Grosseto. Da mercoledì primo marzo, il circolo Pace del Partito Democratico di Grosseto è sceso tra i cittadini ed ha iniziato una serie di incontri, che si terranno in locali quali bar, sedi di associazioni e quant’altro, riguardanti quelle tematiche più vicine proprio ai cittadini e alla loro vita quotidiana.

Si è iniziato parlando di scuola, di autonomia differenziata e di nuovo dimensionamento scolastico con Cristoforo Russo, segretario provinciale della Flc Scuola della Cgil, che ha illustrato tutte le conseguenze di queste iniziative del Governo sulla vita dei cittadini, sia dei ragazzi delle scuole e quindi delle famiglie, sia del personale docente ed Ata impiegato.

“Parlando di scuola, non poteva mancare un accenno all’incredibile vicenda della scuola di via Monte Bianco, proprio nel quartiere Pace, che sarà in seguito oggetto di un futuro approfondimento – si legge in una nota del circolo Pace del Pd –. Si proseguirà periodicamente con altre tematiche, di attualità, all’ordine del giorno sia a carattere locale che a carattere nazionale, che coinvolgano appunto, direttamente, i cittadini, che potranno partecipare e dire la loro opinione al riguardo e che potranno anche proporre degli argomenti di discussione. Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini, e saranno trasmessi in diretta dalla pagina Facebook’Circolo Pace Pd Grosseto’, dove rimarranno pubblicati per una seguente visione”.

Nel frattempo, si è conclusa l’iniziativa di raccolta fondi organizzata dal circolo Pace del Pd di Grosseto, in memoria di Adriana Gaggioli, ex insegnante, attivista del Pd proprio nel circolo Pace, dove ricopriva l’incarico di tesoriera. L’incasso sarà devoluto al presidente dell’associazione “La Farfalla Odv” nei prossimi giorni.