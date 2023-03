Offese a Schlein, Unione Popolare: “Disgustati dal comportamento del sindaco”

Grosseto. Le donne e gli uomini di Unione Popolare di Grosseto dichiarano “tutto il proprio disgusto ed il proprio imbarazzo per l’ennesima intemperanza del nostro sindaco, che fa assurgere alla cronaca nazionale questa città per coprirla di ridicolo dentro ad un coro di riprovazione”.

“Ormai non ci scalfisce più niente se accettiamo che una figura istituzionale si esprima in questi toni e modi che ormai non si usano più neanche nelle più infime bettole. Del resto, non è nuovo a queste sparate. Già un paio d’anni fa aveva sbeffeggiato le femministe dell’associazione Nudm, sigla che sta per ‘Non una di meno’, con frasi molto dure ed alquanto arbitrarie nei loro confronti – continua la nota di Unione Popolare -. Ci aspettiamo, quindi, che il buon senso ed il buon gusto siano sentimenti da esplicitare sempre, indipendentemente da chi sia il bersaglio di un sindaco che dovrebbe occuparsi di amministrare la propria cittadinanza attraverso buone politiche sociali che non prevedono certamente queste sparate sessiste. Vogliamo sperare che il suo elettorato, specie quello femminile, batta un colpo prendendo le distanze da tutta questa volgarità“.