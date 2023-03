Pensioni, Simiani: “Governo millanta, ma continua a penalizzare disabili”

Roma. “Invece di millantare l’indicizzazione delle pensioni, già previsto dal Governo Draghi, il Ministro Salvini si preoccupi di mantenere le promesse fatte dal suo collega di partito, il sottosegretario alla Salute Claudio Duringon, per rimediare al pasticcio sulle pensioni di invalidità. L’esecutivo Meloni, non allineando all’inflazione i limiti di reddito per poter beneficiare della pensione di invalidità, ha infatti negato a chiunque abbia un reddito lordo di 18mila euro annui questo beneficio aggiuntivo. Da gennaio molti cittadini con gravissime patologie riconosciute sono stati infatti espropriati di questo sostegno economico, spesso necessario per mantenere livelli di vita dignitosi. Il Governo è consapevole di questa situazione, ma non è ancora intervenuto per risolverla”: è quanto dichiara il deputato grossetano del Pd Marco Simiani presentando, assieme alla collega Ilenia Malavasi, un’interrogazione sulla vicenda al Ministro della Salute Orazio Schillaci.