Diaccia Botrona, Gori: “Al via la campagna informativa per fare chiarezza sulla vendita”

Grosseto. “Domani mattina prenderà il via la campagna di informazione tesa a fare chiarezza sul procedimento che ha portato alla vendita di circa 900 ettari ricadenti nel comprensorio della Diaccia Botrona, nonché la richiesta di dimissioni del presidente della Provincia, Francesco Limatola e della consigliera provinciale Elena Nappi“.

A dichiararlo è Giacomo Gori, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Grosseto.

“Appuntamento per le ore 9.30, di fronte a Porta Vecchia, in occasione del mercato cittadino e di quelli delle successive settimane, per tutto marzo – spiega Gori -. Il sabato invece saremo presenti, sempre dalle 9.30, al mercato di Castiglione della Pescaia, per tutto il mese in corso”.