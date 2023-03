Consiglio comunale, la minoranza: “Le sedute devono essere pubbliche e trasmesse in streaming”

Manciano. “Visto che la maggioranza ci accusa di essere in stato confusionale, dopo un Consiglio comunale nel quale le osservazioni poste dai consiglieri erano invece serie, lucide e molto circostanziate, ci viene il dubbio che non siano state addirittura comprese“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Manciano.

“Abbiamo chiesto infinite volte che le sedute siano convocate in orari più consoni per stimolare la partecipazione e in luoghi più adatti a ricevere un pubblico più ampio, come per esempio il cinema. Così avremmo potuto anche giustificare, almeno per una volta, un affitto che i cittadini pagano inutilment,e dato che le proiezioni sono state interrotte da più di tre anni – prosegue la nota -. Non solo, abbiamo chiesto anche al Sindaco di trasmettere in streaming le sedute, come ormai viene fatto in quasi tutti i Comuni d’Italia per dare modo a tutta la popolazione di Manciano di assistere ai dibattimenti del Consiglio comunale. In questo modo, solamente in questo modo, i cittadini potrebbero accorgersi veramente chi è in stato confusionale”.

“Infine, le resistenze del sindaco e della Giunta a non accettare tali richieste non ci sorprendono, visto che da sempre si sono distinti nell’evitare i confronti e dimostrano quanto siano in difficoltà per il loro imbarazzo – termina il comunicato -, se non il silenzio, nei vari Consigli comunali”.