Potere al Popolo si riunisce in assemblea: al via la campagna di adesioni

Grosseto. Potere al Popolo Grosseto rilancia la sua proposta per Grosseto. Appuntamento a mercoledì primo marzo, alle 18.30, al circolo Arci Khorakhanè, in via Ugo Bassi, a Grosseto, insieme a Beatrice Gamberini, del coordinamento nazionale e candidata per Unione Popolare alle ultime elezioni regionali nel Lazio, Roberto Barocci, del Forum Ambientalista, e Francesco Ladu, di Potere al Polo Grosseto.

“L’opposizione alle politiche di guerra e carovita del Governo Meloni e dell’amministrazione Vivarelli Colonna non si faranno certo con le belle parole di chi ha contribuito, come il centrosinistra e un Partito Democratico, al coinvolgimento dell’Italia in guerra e all’impoverimento generalizzato delle classe popolari – si legge in una nota di Potere al Popolo Grosseto – Serve un’alternativa sociale di sistema che già si esprime nelle mobilitazioni operaie, come dimostrato a Genova, in cui i lavoratori del porto hanno portato 10.000 persone in piazza per dire ‘Giù le armi e su i salari’, a differenza dell’ambiguità di chi parla di pace, mentre in Parlamento ha votato per l’invio di armi e l’aumento delle spese militari! Oggi sarà determinante ripartire dalla mobilitazione concreta contro una classe politica che, dalla destra al nuovo centrosinistra ritinteggiato, ha lavorato costantemente contro gli interessi popolari: unisciti a noi per continuare a costruire una prospettiva di alternativa possibile e necessaria, per la pace, il salario e la tutela dell’ambiente!”.