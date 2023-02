Diaccia Botrona, Rifondazione Comunista: “Anche la Regione è responsabile della vendita”

Grosseto. “Vogliamo raccontare la storia della proprietà di uno dei territori della nostra provincia, che è indicativa della capacità dei politici eletti al suo governo di piegare il bene pubblico verso interessi privati”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito della Rifondazione Comunista di Grosseto.

“Si parla della Diaccia Botrona, un unicum umido che rientra nei parametri di interesse internazionale per il suo valore di biodiversità, area umida che è posta fra il mare e le acque che discendono dalle colline alle sue spalle – continua la nota -. Siamo nel 2010 ed il Governo Berlusconi approva il D.L. del 28/05/2010 n.85 che apre alla possibilità di trasferimento di beni demaniali statali agli Enti locali, con la possibilità della loro alienazione attraverso la vendita, oppure la loro valorizzazione per interesse pubblico. É il proseguo dello smantellamento dello Stato nella logica liberista per la quale il mercato ed il privato sono le sole articolazioni che devono regolare la vita dei cittadini e garantirne la soddisfazione dei bisogni. Meno trasferimenti di fondi dallo Stato agli Enti locali, a cui si concede però di poter fare cassa con le alienazioni. Ma il D.L. non ha i decreti attuativi e non può essere applicato. Si arriva al 2013 ed è il Pd, con il Governo Renzi, che rende operativa la legge e nel decreto detto ‘il fare’’ interviene con decreti attuativi del D.L. del 2010 che facilitano i trasferimenti dei beni per alienazione eliminando la parte che prevedeva la presentazione di un progetto di utilizzo. E’ in questo anno che la Provincia di Grosseto avanza la sua richiesta per avere il trasferimento dell’area demaniale della Diaccia Botrona finalizzato alla sua alienazione, per acquisire risorse da impiegare nel suo bilancio”.

“Dal 2009 fino al 2014 al governo della Provincia siede Leonardo Marras, sostenuto da una maggioranza Pd, Italia dei Valori, e Sel (Sinistra Ecologia e Libertà) – continua il comunicato -. È nel 2015, presidente Bonifazi del Pd, che gli atti vengono perfezionati con l’assegnazione da parte del Demanio alla Provincia. Il Demanio assegna alla Provincia l’area demaniale con il vincolo (da lei richiesto) di alienazione del bene. Si arriva poi agli atti che il governo di centrodestra della Provincia fa, per mettere a gara l’alienazione del bene. Tutto qui? Beh, crediamo che, oltre ai giochi che sono stati fatti dalle varie amministrazioni per riuscire ad alienare un bene pubblico, alcune riflessioni vadano fatte sugli attori di questo processo. Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi spa, di cui la società ‘La Pioppa’’ (aggiudicatrice della gara) fa parte, è presente in provincia di Grosseto con la gestione dell’azienda il Filetto di proprietà regionale di circa 1.000 ettari, per aver vinto un bando dell’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere, oltre a possedere l’azienda il Cicalino a Massa Marittima. Rispetto all’acquisto di parte dei terreni della Diaccia Botrona, la Bonifiche Ferraresi spa ha pensato bene di aderire volentieri al riacquisto da parte della Provincia della parte confinante la zona umida. Ci si vuole presentare come sostenitori dell’ambiente. Questa marcia indietro avviene perché la vicenda ha fatto accendere i riflettori dei media nazionali e internazionali, oltre alle 40.000 firme raccolte per la salvaguardia della gestione del bene pubblico. Del resto, già nel 2020 ci fu la presentazione del ‘Progetto crescita e comunità in Toscana’ della società Bonifiche Ferraresi, avvenuta alla presenza del presidente della Giunta regionale Giani e degli assessori Marras e Saccardi”.

“La società presenta se stessa come capace di grandi capacità gestionali, prospettando incrementi di produzioni, un progetto di digitalizzazione rurale, un impianto logistico di supporto agli agricoltori e tante altre pratiche innovative. Il progetto è estremamente accattivante, anche se la sostanza riguarda chi investe, lasciando vaghi benefici per la comunità – prosegue la nota –. Le parole che oggi appartengono ai cittadini che si oppongono alle forze che il capitale mette in atto, vengono usate a profusione in questa relazione, perché tutti possano immaginare questa potente società volta alla salvaguardia dell’ambiente e ai bisogni degli agricoltori, proprio quelli che saranno esclusi dal rinfresco, le cui terre sono oggetto di interesse per accorpamenti alle grandi proprietà per ricreare il latifondo. Le parti che si incontrano sono concordi del valore che hanno i progetti della Bonifiche Ferraresi e la Regione li fa propri. Ci saranno, si dice, circa 100 milioni di investimenti la cui copertura potrà provenire anche da contributi regionali, nazionali e comunitari. L’incremento di occupazione diretta sarà di 80 unità. Giani dice: ‘Bonifiche Ferraresi è senza dubbio una realtà di grandissimo interesse. Un gruppo che ha sede in tre realtà, nella provincia di Ferrara dove è nata, in Toscana a Castiglion Fiorentino con una tenuta di oltre 500 ettari e poi a Filetto, nel comune di Massa Marittima, e poi il terzo polo in Sardegna. Si tratta dunque di una realtà nazionale che oggi ha la capacità agricola di gestire oltre 8.000 ettari, quindi la più ampia superficie gestita sul piano dell’agricoltura nella realtà italiana. Salutiamo e auguriamo vento in poppa a questo rapporto tra Regione e Bonifiche Ferraresi, Spa che potrà avere sviluppi molto interessanti’”.

“8.000 ettari gestiti da una Società quotata in borsa! Quasi 100 milioni di investimenti in Toscana! Gli amministratori regionali sono molto contenti. Poi importa poco che con 100 milioni si producano solo 80 posti di lavoro. Se l’atteggiamento produttivo fosse davvero nel rispetto della fertilità del suolo e delle coltivazioni biologiche, altro che 80 posti di lavoro – termina il comunicato – Questi sono gli atteggiamenti della Giunta della Regione Toscana, che dovrebbe rappresentare i cittadini e che invece va a braccetto con una potenza dell’agro industria, che limita e calpesta le realtà contadine, che sono poi quelle che curano il terreno e producono cibo sano a smercio soprattutto locale”.