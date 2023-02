Balneari, Simiani: “Rabbia comprensibile dopo false promesse Meloni”

“La rabbia degli imprenditori balneari va compresa: per mesi la destra compatta, e soprattutto Giorgia Meloni, hanno alimentato false speranze e garantito in campagna elettorale l’impossibile. Poi la stessa Premier ha avuto il coraggio di addossare a Forza Italia e Lega i rilievi del Presidente della Repubblica. Occorre ora ripartire da proposte concrete, come ha da sempre fatto il Pd ormai da anni: le procedure di evidenza pubblica dovranno riconoscere il valore commerciale dell’impresa, salvaguardare i livelli occupazionali, valorizzare le peculiarità acquisite, promuovere le forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali e le professionalità presenti sia dai concessionari sia dai gestori, oltre al ruolo sociale sul territorio“: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, intervenendo oggi, lunedì 27 febbraio, alla Fiera Balnearia che si è svolta a Carrara.