‘VIAggiare’, Calossi: “Bene progetto dell’amministrazione, c’è ancora tempo per aderire”

Follonica. “Come presidente della Commissione consiliare 1, quella che si occupa della Azienda farmaceutica municipalizzata, e come capogruppo di Follonica a Sinistra voglio ricordare a tutti i cittadini interessati di aderire al progetto ‘VIAggiare‘ per ricevere un contributo comunale per il costo degli abbonamenti degli studenti che viaggiano fuori dalla città. Le informazioni si trovano sul sito dell’amministrazione comunale e c’è tempo ancora fino al 9 marzo”.

A dichiararlo è Enrico Calossi, consigliere comunale di Follonica a Sinistra.

“Incentivare i mezzi di trasporto pubblico e le persone con reddito più basso che vogliono studiare può portare a diversi benefici per la società nel suo complesso per una serie di ragioni – spiega Calossi -. In primis si riduce l’inquinamento: utilizzare i mezzi di trasporto pubblico invece dei veicoli privati può ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria, riducendo così le emissioni di gas e migliorando la salute delle persone. Inoltre, si riduce il traffico: l’uso di mezzi di trasporto pubblico può ridurre la congestione del traffico, migliorare la sicurezza stradale e diminuire i tempi di percorrenza. Si facilita inoltre l’accessibilità al trasporto pubblico per coloro che altrimenti non sarebbero in grado di permettersi un veicolo privato. Si favorisce l’inclusione sociale, cioè si incentivano le persone con reddito più basso che vogliono studiare ad accedere all’istruzione e all’apprendimento, promuovendo così l’inclusione sociale e riducendo le disuguaglianze”.

“In generale, l’incentivazione dei mezzi di trasporto pubblico e delle persone con reddito più basso che vogliono studiare può portare a una maggiore sostenibilità ambientale, a una maggiore inclusione sociale e a una migliore qualità della vita per tutti i cittadini. Per concludere, il fatto che il progetto sia finanziato con i proventi derivanti dalla gestione della farmacia comunale è per noi un pregio aggiuntivo. Da sempre siamo favorevoli alla gestione e alla proprietà pubbliche della farmacia: ogni anno i numerosi progetti comunali finanziati proprio con i fondi della farmacia confermano la bontà di questa scelta strategica – termina Calossi -. Su questo le due amministrazioni Benini e anche le precedenti sono state nette, dimostrando che la proprietà pubblica della farmacia è qualcosa di ormai profondamente condiviso dalla comunità follonichese. Una proprietà che recentemente si è deciso anche di rafforzare tramite l’acquisto dei fondi del negozio di via Litoranea”.