Verso le amministrative, Fratelli d’Italia: “Certe dichiarazioni sui social non ci rappresentano”

Monte Argentario. Una precisazione da parte del circolo di Fratelli d’Italia “Argentario Tricolore”, su commenti e prese di posizione politiche apparse in questi ultimi giorni sui vari social da parte di persone che parlano a nome e/o per conto di Fratelli d’Italia, circa candidature o appoggio a candidati per le prossime elezioni amministrative che riguarderanno il Comune di Monte Argentario.

“Si fa presente – dichiara Giulio Tambelli, presidente del circolo di Fratelli d’Italia ‘Argentario Tricolore” – che qualsiasi dichiarazione, commento o altro apparso in riferimento alle prossime elezioni comunali fatto in questi ultimi giorni sui vari social da parte di comuni cittadini, che in taluni casi in modo maldestro e non veritiero si ‘spacciano’ come pseudo esponenti o altro di Fratelli d’Italia, non rappresentano ad alcun titolo Fratelli d’Italia, né tantomeno la posizione politica di Fratelli d’Italia nel comune di Monte Argentario, che ribadiamo è quella dell’appoggio al candidato sindaco Arturo Cerulli“.

“Pertanto – conclude il presidente di Fratelli d’Italia di Monte Argentario –, se pur è legittimo che qualsiasi cittadino possa parlare, scrivere e manifestare le proprie idee e posizioni in quanto siamo in democrazia, è bene ribadire che quest’ultime sono a titolo personale, in quanto gli stessi non hanno alcuna rappresentanza in Fratelli d’Italia e non rappresentano la posizione di Fratelli d’Italia. L’unica persona deputata a parlare ufficialmente per conto di Fratelli d’Italia Argentario è il sottoscritto e i rappresentanti del consiglio direttivo del circolo stesso. Se tutto quanto dovesse ancora continuare, vedendo scritto sui social, o altro, commenti di persone che si ‘spacciano per esponenti o rappresentanti di Fratelli d’Italia’, quando quest’ultimi non lo sono, ci vedremo costretti a valutare eventuali azioni legali a tutela del nostro partito”.