“Nuovo patto per lo sviluppo della Maremma”, Maule: “Perchè il progetto è stato bocciato?”

Il consigliere provinciale Andrea Maule torna oggi a parlare dell’argomento Progetto Pilota “Nuovo patto per lo sviluppo della Maremma grossetana”. E lo fa con un’interrogazione, presentata al presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola.

“A destare vive preoccupazioni è l’esito istruttorio sancito con il Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 22 febbraio 2023. Decreto che approva in via provvisoria la graduatoria dei Progetti Pilota – spiega Maule -. Ebbene, come consuetudine quando un soggetto, pubblico o privato che sia, partecipa ad un bando presentando il proprio progetto ha tre possibilità: ammesso a contributo e finanziato, ammesso a contributo, ma non finanziato per carenza di risorse o drasticamente bocciato per motivi vari. E il Progetto Pilota promosso dalla Provincia di Grosseto, nella graduatoria provvisoria sopra richiama, come si è piazzato? Drasticamente bocciato, per motivi ad oggi non noti. Della serie, peggio di così non poteva andare. In sintesi, il Ministero competente ha ritenuto il progetto della Provincia di Grosseto ‘non ammissibile’, senza se e senza ma”.

“Preme ricordare che il progetto in trattazione prevedeva interventi, tra enti pubblici e soggetti privati, per oltre 18 milioni di euro, con il conseguente teorico arrivo sul territorio maremmano di ben 10 milioni di euro di contributi a fondo perduto. Tutto vano! Il progetto proposto è stato più o meno cestinato dal Ministero, il quale, come detto. lo ha ritenuto non ammissibile al contributo pubblico. E dopo questa pessima figura, è lecito chiedere lumi al presidente della Provincia. Quali sono i motivi che hanno indotto il Ministero a non approvare il progetto? Per quali motivi vanno oggi persi per strada 10 milioni di euro che sarebbero potuti arrivare nell’economia maremmana a dare una importante boccata di ossigeno? Almeno da una prima analisi pare proprio che la macchina amministrativa sotto la saccente guida di Limatola abbia in qualche modo fallito – termina Maule –. Certo è che questo progetto era stato sventolato come un qualcosa di meraviglioso e di eccezionale per il nostro territorio… peccato però che il Ministero non lo abbia ritenuto degno di contanti proclami e lo abbia ‘archiviato’ in prossimità del cestino dei rifiuti”.