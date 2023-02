Pd, Simiani: “Primarie festa di democrazia, con Bonaccini per tornare tra la gente”

“Con Bonaccini il Partito Democratico potrà rigenerarsi e tornare ad essere un partito inclusivo e riformista, che risponda alle esigenze dei cittadini, che sia più presente e attivo nei territori, nelle piazze e nei mercati, ma soprattutto nei luoghi di lavoro”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato grossetano del Pd, sul primarie che si terranno domani, domenica 26 febbraio.

“Il Pd deve essere un partito che mette al centro la difesa dei diritti civili, accanto a quella dei diritti sociali. Dobbiamo promuovere una sinistra radicata nei territori, che sia vicina alle persone e alle comunità svantaggiate e discriminate. Il Pd deve tornare ad essere una comunità unita ed il segretario eletto dovrà essere la guida di tutti. Le primarie non sono uno scontro tra correnti, ma una bellissima festa di democrazia, un’occasione per rilanciare la nostra forza politica e per guardare al futuro con ottimismo e determinazione. Come toscano voterò Valentina Mercanti per la segreteria regionale del partito”: conclude Marco Simiani.