Primarie Pd: ecco quando, come e dove votare

Domenica 26 febbraio si svolgeranno le primarie del Partito democratico per l’elezione del segretario nazionale. Si sfideranno per la segreteria Elly Schlein e Stefano Bonaccini, cioè i due candidati maggiormente votati nella prima fase delle convenzioni riservate agli iscritti e alle iscritte del Partito Democratico.

In Toscana si vota anche per il rinnovo della segreteria regionale con due candidature legate a quelle nazionali: Emiliano Fossi è il candidato per la guida del Pd regionale per la mozione Schlein e Valentina Mercanti è la candidata per la mozione Bonaccini.

“Sarà possibile votare dalle 8 alle 20 nei 49 seggi che saranno allestiti in tutta la provincia grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari – spiega Loriano Valentini, presidente della commissione di garanzia del Pd di Grosseto –, cui va il ringraziamento di tutto il Partito Democratico della federazione di Grosseto”.

Comune Seggi Sede riunione e indirizzo Sezioni elettorali afferenti Arcidosso Sala Consiliare tutte Campagnatico c/o Roselle (terme Leopoldine) tutte Capalbio piazza Ignazio Silone 26 tutte Castel del Piano Monte Giovi Centro polifunzionale – via del Ponte (8.00-13.00) 5 Castel del Piano Monte Nero Sala Civica – via della Piazza (14.00 – 20.00) 4 Castel del Piano Castel del Piano Sala Consiliare – via Marconi 9 1,2,3 Castell’Azzara Castell’Azzara Saletta Coop – piazza Martiri di Niccioleta tutte Castell’Azzara Salvena Casa del Minatore – via delle Miniere dalle 9.00 alle 13.00 tutte Castiglione della P. Sala consiliare – piazza Garibaldi tutte Cinigiano Sala consiliare tutte Civitella Paganico c/o Roccastrada – via del Convento tutte Follonica gazebo – via Roma angolo piazza Sivieri 1-11 Follonica CGIL – viale Europa 3 12-22 Gavorrano Bagno di Gavorrano Casa del Popolo – Bagno di Gavorrano da 1 a 9 Gavorrano Ravi – Caldana Pro Loco Bivio di Ravi (9.00-13.00), gazebo Caldana (15.00- 18.30) da 10 a 13 Grosseto Gorarella Centro commerciale – piazza Giovanni XXII (8.00-13.00) – pomeriggio presso Barbanella da 15 a 23 e 72, 74 e 75 Grosseto Centro Porta Nuova – via G. Carducci da 1 a 14 Grosseto Pace – via Emilia circolo Pd – via Emilia 82 da 38 a 57 e 73 Grosseto Barbanella sede CGIL – via Cattaneo 2 da 24 a 37 Grosseto Braccagni – Montepescali Centro sociale – via Garibaldini 42 64, 65, 76 Grosseto Roselle – Batignano – Istia terme Leopoldine – via Batignanese 1 66, 67, 68, 69, 70 Grosseto Alberese – Rispescia Ex Cinema – via del Fante 6 58, 59,60 Grosseto Marina di Grosseto – Principina Sede circolo Pd – via Giusti 23 61, 62, 63 Isola del Giglio Giglio Castello Bumbabar – piazza Gloriosa (pomeriggio) 1 e 2 Isola del Giglio Giglio porto Ristorante Porta Via – via Umberto I (mattina) 1 e 2 Magliano in Toscana Montiano Piazza Cappellini tutte Magliano in Toscana Magliano via Garibaldi 1/3 vicino ufficio postale tutte Manciano circolo Pd – via Marsala da 1 a 4 Manciano Marsiliana Sede Avis 5 e 6 Massa Marittima Valpiana Centro Sociale Mario Grandi – via della Cava – Valpiana 9 Massa Marittima Massa Marittima Sede Pd – via Calatafimi 4 – Massa M.Mma da 1 a 7 Massa Marittima Tatti Sala pubblica – Ex scuole via Matteotti – Tatti 8 Monte Argentario Porto Ercole CGIL – Via delle Buche 17 da 10 a 12 Monte Argentario Porto Santo Stefano CGIL – via Roma 48 da 1 a 9 Monterotondo Marittimo Sede comunale – via Bardelloni tutte Montieri Montieri Circolo Pd – dalle 13.00 alle 20.00 tutte Montieri Boccheggiano gazebo dalle 8.00 alle 12.00 tutte Orbetello Orbetello piazza Duomo da 1 a 9 e 18 Orbetello Albinia – Fonteblanda- Talamone via Pietro Aldi (dalle 10.00 alle 13.00) da 10 a 17 Pitigliano Granai – via Cavour tutte Roccalbegna Roccalbegna – Santa Caterina gazebo – piazza del Municipio 10.30/13.30 1, 2 Roccalbegna Cana – Vallerona gazebo – piazza del Popolo 14.30/17.30` 3, 4 Roccastrada Ribolla Ex cinema – via della Libertà 5, 6 , 7 Roccastrada Roccastrada Centro civico – via del Convento da 1 a 3 e da 8 a 11 Roccastrada Sticciano Circolo Pd – via dei Mille 4 Santa Fiora Sede circolo Pd – via dell’Olmo 19 tutte Scansano Circolo Pd Scansano tutte Scarlino Pd Scarlino Scalo – via Amendola 2 tutte Seggiano circolo Pd tutte Semproniano Sede SPI CGIL – via Vico Consorti tutte Sorano Locali della sagra (Sorano paese) tutte

“E’ possibile trovare il proprio seggio su www.primariepd2023.it e allo stesso indirizzo fuorisede, sedici e diciassettenni e persone residenti in Italia, ma senza cittadinanza italiana, possono pre iscriversi per votare dove vivono entro le 12.00 del 24 febbraio – termina Valentini -. Buon voto a tutte a tutti!”.