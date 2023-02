Congresso Pd, l’appello al voto di Cozzupoli: “Occasione di democrazia”

“Il percorso del nostro congresso, dopo la votazione nei circoli che ha visto la significativa partecipazione di molti iscritti al partito, è ormai giunto al termine ed anche il Partito Democratico di Grosseto si prepara alle primarie di domenica 26 febbraio”.

A dichiararlo è Demetrio Cozzupoli, segretario dell’Unione comunale del Pd di Grosseto.

“Le primarie sono non solo l’occasione per scegliere il segretario/a nazionale e regionale, ma anche per rendere protagoniste le nostre comunità nel dare forza ad un partito rinnovato, capace di costruire un’alternativa politica di centrosinistra nel Paese e nella nostra città – spiega Cozzupoli -. Attraverso un’ampia partecipazione alle primarie sapremo certamente scrivere una nuova storia del Partito Democratico che sappia affrontare le grandi sfide che ci attendono”.

“E allora ecco il mio appello a partecipare alle elezioni primarie e a scegliere insieme la nostra nuova classe dirigente – termina Cozzupoli -. Ringrazio i segretari dei circoli ed i tanti militanti che con grande impegno e dedizione renderanno possibile questa importante occasione di democrazia“.