Verso le primarie del Pd, Stefano Bonaccini a Grosseto: “Serve opposizione forte”

Grosseto. Stefano Bonaccini è stato accolto oggi a Grosseto, nella sala Pegaso della Provincia, da un folto gruppo di cittadini. Unico candidato alle primarie del Pd presente a Grosseto in questa fase finale, Bonaccini ha confermato la sua volontà di volere un grande partito di sinistra e popolare, riformista e plurale.

“Serve un’opposizione forte e ‘governante’ – ha affermato Bonaccini – che, accanto ad ogni ‘no’, sappia sempre indicare una controproposta migliore e che non si rifugi mai nella protesta e nella testimonianza. II Pd deve tornare a fare il Pd, fino in fondo. Con una nuova agenda politica e una nuova classe dirigente immediatamente in campo.”