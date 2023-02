Elezioni del segretario del Pd toscano: Emiliano Fossi fa tappa sull’Amiata

Castel del Piano. Prosegue anche sul Monte Amiata, in vista delle primarie di domenica 26 febbraio, la campagna elettorale di Emiliano Fossi, candidato alla carica di segretario del Pd della Toscana.

Venerdì 24 febbraio, alle 10.30, sarà a Castel del Piano, per un incontro aperto a tutti con al centro temi di primaria importanza, come sanità e lavoro. L’appuntamento, organizzato dal comitato amiatino a sostegno della sua candidatura e di quella di Elly Schlein, si terrà al circolo del Pd di Castel del Piano, in piazza Garibaldi 10.

“Portare al centro del dibattito temi importanti come quello della sanità e del lavoro, in aree interne come l’Amiata è fondamentale se si vuole invertire una rotta che vede il Pd perdere consensi in questi territori – si legge in una nota del comitato ‘Parte da Noi’ dell’Amiata grossetana -. Emiliano Fossi sa ascoltare i bisogni del territorio e sarà il miglior interprete della necessità di cambiamento che le aree interne come l’Amiata chiedono al Partito Democratico, nazionale e regionale. Non a caso ha già fatto suo un documento redatto da vari rappresentanti di tutte le aree interne della Toscana e che sostengono la sua candidatura e quella di Elly Schlein“.