Primarie Pd, tutto pronto in paese: saranno allestiti due seggi, come votare

Castel del Piano. Domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20, si terranno le primarie aperte del Partito Democratico. Si potrà votare per scegliere chi eleggere segretario nazionale tra i due candidati rimasti in lista: Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. In Toscana si voterà anche per eleggere il nuovo segretario regionale: qui la sfida è tra Emiliano Fossi e Valentina Mercanti.

A Castel del Piano, il circolo locale ha organizzato due seggi per garantire la partecipazione di più persone possibili, visto che le primarie sono aperte a tutti, non solo agli iscritti.

“A Castel del Piano si voterà nella sala del Consiglio comunale, a Palazzo Ginanneschi, sede del municipio, dalle 8 alle 20. Per le frazioni invece – dichiara Federico Badini, segretario locale – abbiamo previsto un seggio itinerante. A Montegiovi si voterà dalle 8 alle 13 al centro polifunzionale (le vecchie scuole) in via del Ponte, mentre a Montenero d’Orcia i cittadini potranno esprimersi dalle 14 alle 20 nella sala civica, sopra le stanze che ospitano la mensa della scuola”.

Alle primarie possono votare tutti i cittadini regolarmente residenti nel territorio comunale. Per i non iscritti è previsto il solito contributo dei 2 euro ed è importante venire a votare portando un documento di riconoscimento.

“L’obiettivo è favorire la più ampia partecipazione possibile – continua Badini -, continuando quella tradizione che ha sempre visto Castel del Piano eccellere in quanto a numeri di partecipanti alle primarie. Tutto questo sarà possibile grazie alla voglia e alla dedizione dei ragazzi del direttivo e di tanti militanti che ancora ci credono”.

Per ogni informazione a riguardo si può contattare il circolo di Castel del Piano, al numero telefonico 368.7275214 o all’indirizzo e-mail casteldelpiano@pdgrosseto.it