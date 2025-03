“Guida all’impresa di successo”: al via la formazione gratuita organizzata da Cna

Grosseto. I Giovani imprenditori di Cna Grosseto e il Comitato Impresa Donna uniscono le forze e offrono alle imprese un percorso formativo interamente pensato per fornire nuovi strumenti nella gestione della propria attività: prenderà il via il 9 aprile prossimo il ciclo di appuntamenti gratuiti, che si snoderanno da adesso all’autunno prossimo, pensati per fornire maggiori competenze e nuovi “attrezzi” del mestiere a chi gestisce un’impresa.

“Un modo – commenta Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto – per accrescere le proprie conoscenze, acquisire nuove nozioni e affrontare al meglio le sfide proposte dal mercato. Si tratta di aspetti importanti per i giovani che si sono affacciati al mondo dell’impresa, ma che possono interessare anche altre categorie di artigiani e professionisti”.

“Il percorso che andremo a intraprendere – aggiunge Paola Checcacci, presidente del Comitato Impresa Donna di Cna Grosseto – sarà molto pratico, perché vogliamo dare un supporto concreto alle imprenditrici e agli imprenditori: in un mercato in continua evoluzione, avere il tempo di aggiornarsi e rimanere al passo non è facile, né scontato e per questo pensiamo che Cna possa facilitare questi processi, creando occasioni di incontro e scambio con esperti”.

Il primo incontro

Si parte il 9 aprile, dunque, alla Fattoria La Principina (a Principina Terra, Grosseto) con l’incontro da titolo “Guida all’impresa di successo. Strategie pratiche”, realizzato in collaborazione con Osm, Open source management. A tenere il seminario, in programma dalle 15 alle 18, saranno Maria Fittipaldi, analista aziendale e specialista in gestione delle risorse umane, e Michele Cerrone, titolare Osm Partner Siena. Per partecipare a questo primo appuntamento, che sarà seguito da un aperitivo offerto da Cna Grosseto, è possibile contattare Cna Grosseto entro il 7 aprile, scrivendo a d.pizzetticna-gr.it o chiamando il numero 335.1474729.