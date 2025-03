50 & Più, cambio al vertice: Alessandro Luzzetti passa il testimone a Silvia Guerrini

Grosseto. Cambio al vertice del sistema 50 & Più provinciale di Grosseto.

Dopo una lunga carriera dedicata con passione e professionalità al mondo del patronato e della rappresentanza, Alessandro Luzzetti lascia il testimone a Silvia Guerrini, che dal 1° aprile assume il ruolo di responsabile del sistema 50 & Più di Grosseto e segretario dell’associazione provinciale 50 & Più.

Un passaggio di consegne che segna la fine di un percorso e l’inizio di una nuova fase, ma che porta con sé lo stesso spirito di dedizione che ha caratterizzato il lavoro di Luzzetti sin dal maggio del 1985, quando ha iniziato la sua avventura in Confcommercio Grosseto. In questi anni, ha seguito diversi settori, contribuendo alla crescita dell’organizzazione, fino a diventare nel 1999 responsabile della 50 & Più provinciale. Un cammino fatto di impegno, relazioni costruite nel tempo e momenti significativi, come la nascita della sede di via Tevere nel 2007, che oggi accoglie un’associazione forte di circa 2.000 soci e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la consulenza fiscale e previdenziale sul territorio.

Guardando indietro, Luzzetti racconta con emozione: “Ho avuto la fortuna di svolgere un lavoro che mi ha dato tanto, sia dal punto di vista professionale che umano. In questi anni ho visto crescere la 50 & Più di Grosseto, ho condiviso progetti e sfide con colleghi e soci straordinari. Lascio con la certezza che l’associazione sia in ottime mani: Silvia è una professionista competente e appassionata, che conosce profondamente questa realtà. A lei auguro di proseguire su questa strada con la stessa dedizione e, perché no, con nuove idee per il futuro“.

Silvia Guerrini non è certo una nuova arrivata. Entrata nel 2008 come responsabile fiscale degli uffici di via Tevere, ha seguito in prima persona le attività dell’associazione 50 & Più di Grosseto, maturando una conoscenza approfondita delle esigenze dei soci e delle evoluzioni del settore. Prendere il posto di Luzzetti è per lei un onore, ma anche una sfida: “Dopo tanti anni di lavoro in questa grande famiglia – commenta Guerrini – sento il peso della responsabilità, ma anche la voglia di mettermi alla prova. So di poter contare su una squadra solida e su un’azienda che mi ha sempre supportato. Il mio obiettivo è mantenere alto il livello dei servizi, rispondere alle nuove esigenze e rafforzare ancora di più il legame con i soci, perché la 50 & Più di Grosseto è un fiore all’occhiello a livello regionale e nazionale“.

I servizi

L’associazione, presente su tutto il territorio grazie alle sedi Confcommercio, continuerà a garantire ai soci un’ampia gamma di servizi, sempre più mirati e in linea con le nuove esigenze. L’ufficio del patronato 50 & Più Enasco rimarrà un punto di riferimento per la consulenza previdenziale, supportando i soci nelle pratiche per l’accesso alla pensione, nei riscatti e nelle ricongiunzioni contributive, così come negli aggiornamenti previdenziali. Un servizio essenziale sarà inoltre l’assistenza per le pratiche di invalidità civile e accompagnamento, settori in cui l’ufficio ha sempre offerto un aiuto concreto e puntuale.

Anche l’attività fiscale continuerà a essere un pilastro fondamentale dell’associazione. Grazie al Caaf 50 & Più, i soci potranno contare su un’assistenza qualificata nella dichiarazione dei redditi, sia con il modello 730 che con il Modello Redditi, e nella gestione di pratiche come Isee, Red e Inv-Civ, successioni e contratti di collaborazione domestica. Un servizio che, negli anni, ha saputo adattarsi alle esigenze dei cittadini, offrendo consulenze sempre più personalizzate e aggiornate alle normative in vigore.

Ma la 50 & Più Confcommercio Grosseto non è solo assistenza e consulenza: il suo impegno proseguirà anche nel campo culturale, ricreativo e sociale, da sempre cuore pulsante dell’associazione. Gli eventi dedicati alla celebrazione delle eccellenze imprenditoriali del territorio, come la cerimonia dei Maestri del commercio e il Premio Mercurio, continueranno a rappresentare momenti di grande valore e aggregazione. A questi si affiancherà come sempre un ricco calendario di viaggi, iniziative culturali e attività pensate per favorire il benessere e la socialità, rispondendo ad esigenze in continua evoluzione.

Proseguirà l’attività anche della 50 & Più Turismo, l’agenzia specializzata nell’organizzazione di viaggi su misura per la terza età, con proposte selezionate e strutture di qualità.

A sottolineare l’importanza di questo passaggio di testimone e il valore della continuità, arrivano le parole del presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, e del direttore Gabriella Orlando, che esprimono il loro ringraziamento a Luzzetti e il loro augurio a Guerrini:

“Il sistema 50 & Più rappresenta per Confcommercio un pilastro fondamentale, perché garantisce agli associati un supporto concreto in ambito previdenziale, fiscale e sociale – dichiarano Gennari ed Orlando – offrendo servizi essenziali per una fascia di popolazione sempre più attiva e dinamica. La guida di Alessandro Luzzetti ha permesso a questa realtà di crescere e radicarsi nel territorio, diventando un vero punto di riferimento per migliaia di persone. A lui va il nostro sincero ringraziamento per l’impegno e la passione con cui ha svolto il suo lavoro in tutti questi anni. Oggi il testimone passa a Silvia Guerrini, una professionista di grande esperienza, che saprà dare continuità a questa missione e, al tempo stesso, innovare e potenziare i servizi offerti. Siamo certi che sotto la sua guida la 50 & Più di Grosseto continuerà a essere un’eccellenza a livello regionale e nazionale. A Silvia va il nostro più grande in bocca al lupo per questa nuova avventura”.

“Alessandro è stato un segretario capace, attento e sempre presente con una grande capacità di ascolto – spiega Anna Maria Della Monica, presidente 50 & Più Grosseto, a nome di tutto il direttivo – e una profonda conoscenza delle esigenze dei nostri soci. Ha guidato l’associazione con passione, mettendo sempre al primo posto la struttura e le persone che ne fanno parte. Sappiamo che resterà sempre uno di noi, perché la 50 & Più non è solo un lavoro, ma una famiglia, e siamo certi che, anche se in pensione, potremo sempre contare su di lui per un consiglio o un aiuto. A Silvia, che già da anni è un punto di riferimento per i nostri associati, auguriamo di poter crescere ancora e di raggiungere nuovi traguardi. Sarà alla guida di una squadra di giovani professionisti, che con il loro entusiasmo e le loro competenze sapranno portare avanti la nostra realtà con un know-how sempre più solido e innovativo”.