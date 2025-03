Fnaarc celebra 80 anni al fianco degli agenti di commercio: “Servono giovani”

Grosseto. La Fnaarc, Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, ha compiuto ieri 80 anni. Un traguardo celebrato anche dalla federazione grossetana degli agenti di commercio che associa oltre 200 professionisti nell’intera provincia.

Un’occasione di festa per guardare al futuro, ed in particolare al ricambio generazionale, considerando che oggi l’età media di chi fa l’agente di commercio è di 52 anni. In Italia sono circa 209.000 gli agenti di commercio, di cui il 74% lavora per più aziende e il 26% per una sola. Pochissime, purtroppo, le donne: appena il 15% del totale.

“Il nostro obiettivo guarda alle nuove generazioni – afferma Valter Bruni, presidente di Fnaarc Grosseto -. Vogliamo dare una mano ai giovani agenti, sostenerli nella crescita professionale, perché possano trovare soddisfazione in questa professione. E dobbiamo far capire alle aziende quanto è importante un contratto di lavoro fatto come si deve. Fnaarc Grosseto sta lavorando proprio in questa direzione, cercando di intercettare quei giovani che vogliono intraprendere questo lavoro per dare loro supporto e punti di riferimento. Siamo in grado di farlo e dunque l’appello è quello di mettersi in contatto con il nostro sindacato”.

La Fnaarc Grosseto è sempre al fianco dei suoi associati, con servizi e strumenti all’avanguardia: consulenza su contratti, tasse e pensione, corsi di formazione e molteplici occasioni per fare rete. A livello nazionale, ogni anno Fnaarc aiuta più di 20mila agenti con i loro contratti, risolvendo più del 70% dei problemi a favore dell’agente.

“Esperienze – aggiunge Bruni – che, proprio grazie alla rete che riusciamo a costruire percorrendo migliaia di chilometri in tutta Italia e conoscendoci quasi uno ad uno, possiamo con facilità replicare sul territorio grossetano”.

“Gli agenti di commercio sono dei veri e propri imprenditori – sottolinea Gabriella Orlando -. Figure chiave per il successo delle aziende con cui collaborano e quindi per lo sviluppo economico di un territorio tanto più se vasto come la Maremma. Tuttavia oggi, da soli, non si va lontano: iscriversi a un’associazione come la nostra significa avere un punto di riferimento sicuro per affrontare le difficoltà e farsi sentire nelle sedi dove si prendono le decisioni”.

La storia

La Fnaarc è nata il 18 marzo 1945, in un’Italia ancora segnata dalla guerra. In quel periodo difficile, un gruppo di agenti di commercio decise di unirsi per difendere i propri diritti e dare voce a una categoria fondamentale per l’economia del Paese.

“Da allora – conclude Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto e direttore generale di Fnaarc Grosseto -, la Fnaarc ha sempre difeso i diritti degli agenti e promosso la loro crescita professionale, soprattutto attraverso la firma di accordi economici collettivi che regolano i rapporti tra agenti e aziende. Tante sono state le conquiste ottenute: dall’abolizione di certe garanzie richieste dalle aziende, alla lotta contro la direttiva Bolkestein per tutelare i requisiti professionali degli agenti, dall’introduzione dell’anticipo pensionistico, all’ottenimento della gestione separata del Firr, fino al riconoscimento della categoria tra quelle che hanno avuto diritto ai sostegni durante il Covid. La Fnaarc si è sempre battuta per la previdenza degli agenti, contribuendo al miglioramento di Enasarco, in un contesto in cui oggi ci sono circa 1,5 agenti in attività per ogni pensionato”.