Edicole, Snag Confcommercio: “In arrivo contributi dal Governo”

Grosseto. Nei giorni scorsi, una delegazione di Snag-Confcommercio, rappresentata dal presidente provinciale del Sindacato autonomo giornalai, Roberto Cicaloni, e dal funzionario dell’area sindacale di Confcommercio Grosseto, Andrea Fabbri, ha incontrato la vice presidente dello Snag nazionale Marinella Portolani per affrontare, insieme a lei, i problemi della categoria degli edicolanti della provincia di Grosseto.

Con l’occasione, la vice presidente di Snag Marinella Portolani e la delegazione di Snag-Confcommercio hanno anche incontrato i vertici della Masini e Santini Distribuzione nella sede aziendale di Piombino. La riunione si è svolta in un clima disteso e proficuo, affrontando anche la problematica delle forniture in un territorio vasto e poco antropizzato come quello della Maremma. Distributore e Snag-Confcommercio si sono trovati sul proseguire l’interlocuzione aperta, al fine di trovare soluzioni comuni che possano scongiurare la chiusura di altri punti vendita sul territorio provinciale e allo stesso tempo assicurare al distributore la sostenibilità necessaria per il prosieguo delle attività.

A questo proposito la vice presidente nazionale di Snag, Marinella Portolani, ha annunciato che in un recente incontro con il Governo, Snag-Confcommercio è riuscito ad ottenere dallo stesso l’assicurazione di una significativa assegnazione di risorse sia alle edicole, incluse quelle promiscue (ovvero quelle che non vendono esclusivamente prodotti editoriali), sia alle aziende di distribuzione.

Confcommercio Grosseto comunicherà in maniera tempestiva a tutte le edicole associate modalità e condizioni per ottenere gli aiuti promessi dal Governo che saranno oggetto di uno specifico Decreto legge in uscita prima dell’inizio dell’estate.