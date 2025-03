Confcommercio Imprese per l’Italia: Giulio Gennari rieletto nel consiglio nazionale

Grosseto. Continuità e rinnovamento per il futuro delle imprese italiane.

L’assemblea di Confcommercio-Imprese per l’Italia nazionale ha confermato per acclamazione Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il prossimo quinquennio, riconoscendone la visione strategica e il costante impegno a sostegno delle imprese del terziario di mercato. Insieme a lui, sono stati eletti i consiglieri che affiancheranno la presidenza nel percorso di crescita e innovazione del settore.

Tra i membri del nuovo consiglio nazionale è stato rieletto Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto, che proseguirà il proprio impegno all’interno dell’organo dirigente della Confederazione. Un incarico di rilievo, che conferma e rafforza la rappresentanza del territorio maremmano e toscano e che si inserisce nel solco di un lavoro che prosegue con determinazione a favore delle imprese.

“La mia rielezione nel consiglio nazionale di Confcommercio è un grande onore, una rinnovata responsabilità e un motivo di orgoglio – commenta Gennari –. Questo incarico mi permette di continuare a rappresentare, anche a livello nazionale, le istanze delle imprese del nostro territorio, portando la voce degli imprenditori grossetani all’interno della più importante organizzazione del terziario di mercato. Confcommercio è un punto di riferimento essenziale per il commercio, il turismo, i servizi e le professioni, e mai come oggi è fondamentale lavorare affinché le nostre imprese possano affrontare con successo le grandi trasformazioni economiche e tecnologiche in atto. Un ringraziamento speciale va al nostro presidente Carlo Sangalli, una figura di straordinaria autorevolezza e visione strategica, capace di guidare Confcommercio con competenza, determinazione e una costante attenzione alle esigenze delle imprese. La sua riconferma è un segnale di fiducia e continuità per tutto il sistema associativo e rappresenta una garanzia per il futuro delle nostre imprese, che potranno continuare a contare su una guida salda e lungimirante”.

Passato, presente e futuro: sono queste le tre parole chiave che hanno guidato il discorso di Carlo Sangalli, rieletto alla presidenza della Confederazione. Nel suo intervento, ha ribadito la centralità di responsabilità, partecipazione e innovazione come principi guida della nuova consiliatura, ponendo l’accento su temi strategici quali digitalizzazione, sostenibilità, trasformazione urbana e competitività europea.

“Essere e fare rappresentanza significa offrire un servizio concreto alle imprese – conclude Gennari –. Il nostro obiettivo sarà rendere Confcommercio sempre più forte e vicina alle esigenze degli imprenditori, supportandoli in un contesto in continua evoluzione”.