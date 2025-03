Parità di genere: contributi alle imprese per l’ottenimento della certificazione

Grosseto. La consigliera di parità della Provincia di Grosseto informa le piccole e medie imprese del territorio provinciale che l’Unione Camere, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità, promuove la certificazione di parità di genere per le aziende italiane offrendo contributi a valere sul dispositivo Next Generation EU.

La finalità del Sistema di certificazione della parità di genere alle imprese è quella di favorire l’adozione di politiche per la parità di genere e per l’empowerment femminile a livello aziendale e, quindi, di migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di leadership e di armonizzazione dei tempi vita e lavoro.

Il bando scade alle ore 16 del 18 aprile 2025.

“Le imprese sono invitate a cogliere l’opportunità di conseguire la certificazione di genere – afferma la consigliera di parità Laura Parlanti – in considerazione dell’importanza degli investimenti sulla parità di genere e l’inclusione, che possono contribuire al miglioramento dell’immagine e del livello di soddisfazione del personale dipendente”.

I contributi verranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in ordine cronologico di presentazione delle domande.

Informazioni per presentare la domanda al link https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/

Per l’accesso ai contributi è necessario effettuare un test di autovalutazione sul grado di maturità dell’impresa nell’ambito della parità di genere, nonché presentare un preventivo di un organismo di certificazione accreditato, da scegliere tra quelli presenti nell’elenco pubblicato al link https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione

Informazioni sulla certificazione al seguente link: https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/a-cosa-serve