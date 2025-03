“Strategie per la nautica”: Cna organizza un convegno sul settore dell’economia del mare

Grosseto. “Strategie per la nautica: crescita, innovazione e regole per un settore in evoluzione” è il titolo dell’incontro organizzato da Cna Grosseto per sabato 15 marzo, dalle 9.30 all’Argentario Golf club (località Le Piane, a Monte Argentario).

Dopo la grande partecipazione riscontrata lo scorso anno, infatti, l’associazione provinciale degli artigiani e della piccola e media impresa torna a proporre un momento di riflessione e scambio su un settore dell’economia del territorio molto importante e in continua evoluzione, e lo fa fregiandosi della collaborazione con l’intergruppo parlamentare per l’economia del mare, rappresentato dalla senatrice Simona Petrucci.

L’evento, che è volto a creare un’opportunità di riflessione e scambio, si avvale del supporto della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e dell’Osservatorio OsserMare, di Cna Nautica e del Consorzio Navigo, che lo ha inserito nel suo programma di attività per “Tuscany yatching week”.

“Desideriamo – dichiara Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – offrire, a partire dai dati, spunti di riflessione sull’economia blu e, in particolare, sul settore della nautica che è sempre più competitivo, e che offre interessanti opportunità di sviluppo: nella nostra provincia, tra l’altro, possiamo vantare la presenza di una serie di aziende di eccellenza, che creano occasioni di lavoro e di crescita da non sottovalutare. Ci confronteremo, quindi, con molti esperti, convinti che proprio dallo scambio si possano individuare temi comuni di lavoro”.

“La nautica – dichiara la senatrice Simona Petrucci – rappresenta un asset strategico per la crescita economica del nostro Paese e, in particolare, per territori come il nostro, che possono vantare un tessuto imprenditoriale d’eccellenza. Dobbiamo lavorare affinché il settore possa crescere in modo sostenibile, con regole chiare e strumenti adeguati, valorizzando l’innovazione e la formazione. Solo così potremo garantire competitività e sviluppo in un comparto che è motore di economia e di opportunità”.

Il programma

Nel dettaglio, la mattinata, che vedrà una parte del lavoro incentrata sull’ascolto delle testimonianze dei rappresentanti del settore, si svilupperà con il seguente programma: registrazione dei partecipanti alle 9.30 e a seguire saluti istituzionali del sindaco del Comune di Monte Argentario, Arturo Cerulli, di Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, di Massimo Lucchesi, segretario generale dell’Autorità portuale regionale, di Andrea Giannecchini, presidente del Distretto della nautica e della portualità toscana e presidente di Cna Lucca, di Mario Maniero, presidente nazionale di Cna Nautica.

A seguire Antonello Testa, coordinatore nazionale di OsserMare e segretario di Cna Latina, parlerà di “Analisi e prospettive dell’economia del mare”; Alessandro Battaglia, coordinatore nazionale di Cna nautica, tratterà il tema “Microimprese, servizi, turismo nautico e proposta di revisione del codice Ateco”; Lorenzo Giudice, responsabile relazioni istituzionali e affari legislativi di Cna nazionale, contribuirà con il suo intervento dal titolo “Codice della navigazione e titoli di diporto: novità e scenari futuri”.

La mattinata proseguirà con Luigi Bruzzo, direttore di Fondazione Isyl, con l’intervento “Nuove professioni del mare: formazione opportunità per il settore nautico,” e Pietro Angelini, direttore di Navigo, che tratterà di “Sistemi evolutivi della nautica e prospettive del distretto toscano”.

Alle 11.30 sono previsti gli interventi e i contributi delle imprese presenti e, alle 12, le conclusioni della senatrice Simona Petrucci, presidente dell’intergruppo parlamentare per l’economia del mare.

A moderare l’incontro sarà Roberta Busatto, direttrice dell'”Economia del Mare Magazine”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a associazione@cna-gr.it o chiamare il numero 0564.4711.