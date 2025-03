Rinnovato il contratto dell’industria edilizia, l’Ance: “Benefici per mantenimento dell’occupazione”

Grosseto. “Con il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell’industria edilizia sono stati approvati e sottoscritti interessanti istituti che avranno un’applicazione anche per il mantenimento dell’occupazione nella provincia di Grosseto”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Massimo De Blasis, presidente dell’Ance di Grosseto.

“L’accordo sottoscritto dall’Ance con i sindacati dei lavoratori delle imprese edili ed affini il 21 febbraio scorso, affronta aspetti necessari per semplificare gli adempimenti e rafforzare il contrasto al lavoro irregolare, tematiche che anche l’Ance Grosseto sostiene da anni – continua la nota -. L’intesa sulla parte economica prevede, per i lavoratori inquadrati al 1° livello, un incremento del minimo di paga base e di stipendio pari a 180 euro, di cui 80 euro a decorrere dal 1° febbraio 2025, altri 50 euro dal 1° marzo 2026 ed altri 50 euro dal 1° marzo 2027. Per quanto riguarda la parte normativa, che scadrà il 30 giugno 2028, contiene capitoli di rilievo che fanno del contratto per le imprese edili uno dei più avanzati nei rapporti industriali tra datori di lavoro e dipendenti”.

“Particolare importanza è stata data alla costituzione del catalogo formativo nazionale (Cfn), alla sorveglianza sanitaria, al protocollo sulla premialità degli Enti bilaterali delle imprese per produrre un valore aggiunto all’iscrizione nella Cassa edile di Grosseto e nelle strutture contrattuali sulla formazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui il Comitato paritetico territoriale e la Scuola edile – prosegue il comunicato -. Particolare attenzione è stata data alla sorveglianza sanitaria ed alla previdenza complementare. Un capitolo del contratto è stato incentrato sui temi economici della trasferta della manodopera e sull’accordo istanze del settore, tendenti a garantire l’applicazione di norme efficaci sulla revisione dei prezzi e la non ribassabilità dei costi della manodopera”.

“L’Ance Grosseto offrirà la massima assistenza alle imprese per l’adeguata applicazione del Contratto collettivo nazionale, a cui seguirà una contrattazione per la prossima sottoscrizione dei contratto di lavoro di secondo livello – termina la nota – da applicarsi per la provincia di Grosseto”.