Conti deposito: tutto quello che devi sapere prima di aprirne uno

Tra gli strumenti di risparmio offerti dalle banche, i conti deposito sono sempre più apprezzati dai clienti che desiderano far fruttare i propri risparmi in modo sicuro e senza rischi elevati. A differenza di altri investimenti, questi conti offrono infatti un rendimento garantito sulle somme versate, a condizioni chiare e trasparenti.

Come è lecito aspettarsi, i conti deposito possono differire sensibilmente da banca a banca. Tra le soluzioni più interessanti disponibili sul mercato troviamo quelle di Santander Consumer Bank: IoPosso e IoScelgo. Ecco le loro principali caratteristiche.

IoPosso e IoScelgo di Santander: cosa sono e cosa cambia

IoPosso è un conto deposito non vincolato: per il cliente questo si traduce nella piena libertà di prelevare il proprio denaro in qualsiasi momento senza alcuna penalizzazione o limitazione. IoPosso è pertanto ideale per chi vuole un rendimento sicuro senza però rinunciare alla possibilità di utilizzare il proprio capitale in caso di necessità. La maturazione degli interessi è giornaliera, mentre l’accredito avviene con cadenza trimestrale, risultando quindi un’ottima combinazione tra rendimento e flessibilità.

L’alternativa IoScelgo è un conto deposito vincolato, che permette di ottenere tassi di interesse più elevati a condizione di lasciare le somme depositate per un periodo prefissato che varia dai 6 a 36 mesi. In altri termini, il rendimento del conto sarà maggiore, ma il denaro non sarà immediatamente disponibile; in caso di necessità di prelievo anticipato potrebbero inoltre essere applicate riduzioni sugli interessi maturati. Alla luce di ciò, si tratta di una soluzione vantaggiosa se sfruttata su porzioni di capitale che non si prevede di utilizzare nel breve termine, sulle quali si vogliono massimizzare i guadagni.

È infine bene specificare che entrambe le opzioni sono molto sicure, in quanto protette dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, il quale garantisce che le somme depositate fino a 100.000 euro per intestatario siano al sicuro in caso di problemi della banca.

Quando scegliere un conto deposito

Aprire un conto deposito può essere la scelta giusta in diversi casi: se si dispone di una somma di denaro che non si intende utilizzare nel breve termine si può ad esempio valutare di depositarla per ottenere un rendimento maggiore rispetto a un classico conto corrente (spesso assente). L’obiettivo del conto deposito è infatti quello di far fruttare i risparmi, mentre il conto corrente è più indicato per la gestione quotidiana delle spese e delle operazioni finanziarie.

Bisogna quindi considerare che il conto deposito, al contrario del conto corrente, non consente di effettuare operazioni come pagamenti di bollette, prelievi con carta o altre transazioni bancarie comuni.

Prima di aprire un conto deposito si consiglia dunque di valutare attentamente le proprie necessità. In genere, sono molto consigliati per chi vuole destinare una somma importante a un progetto futuro, quali ad esempio l’acquisto di una casa o il finanziamento degli studi dei figli. Può inoltre essere la scelta ideale per chi desidera diversificare i propri risparmi ed effettuare un investimento, senza però assumersi i rischi tipici degli investimenti in borsa o di altri strumenti finanziari più complessi.