“Parità di genere. Una conquista di tutti”: Silvia Pagliuca presenta il libro

Grosseto. “Parità di genere. Una conquista di tutti” è il libro edito da Il Sole 24 Ore che sarà presentato venerdì 7 marzo, alle 10, nella sala conferenze “Maurizio Masini” di Cna Grosseto per una nuova iniziativa promossa dal Comitato Impresa Donna, dal titolo “Conquistando la parità: il potere delle donne nell’economia”.

L’appuntamento è dunque nella sede di via Birmania 96 con la presentazione del volume dei giornalisti Silvia Pagliuca (Il Sole 24 Ore) e Paolo Morando (Domani), che raccoglie le testimonianze di sette donne che hanno raggiunto la parità di genere: racconti preziosi che possono essere il punto di partenza per una riflessione condivisa, oltre che la conferma che l’ottenimento della parità è una questione giusta, urgente e vantaggiosa per la crescita economica del Paese.

A presentare il proprio lavoro sarà Silvia Pagliuca in una conversazione con Paola Checcacci, presidente del Comitato Impresa Donna di Cna Grosseto, Claudia Musolesi, esperta di politiche di genere e consulente in questo percorso avviato dal tempo dal Comitato Impresa Donna per fornire nuovi strumenti alle donne imprenditrici del territorio, la direttrice di Cna Grosseto, Anna Rita Bramerini, ed Elena Dolci, coordinatrice del Comitato Impresa Donna di Cna Grosseto. Sono previsti i saluti iniziali di Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto.

“Ogni giorno subiamo o assistiamo ancora a discriminazioni verso le donne nel mondo del lavoro – dichiara la presidente del Comitato Impresa Donna, Paola Checcacci – e con il percorso intrapreso abbiamo voluto offrire occasioni di confronto, ma anche nuovi strumenti per fare la propria parte nella promozione di un cambiamento culturale. Nel nostro Paese, la parità di genere è ancora lontana dall’essere effettiva, ma siamo convinte che proporre modelli positivi e far conoscere storie di donne che l’hanno ottenuta, come quelle che ci racconterà l’autrice Silvia Pagliuca, possano essere di aiuto per tutti. La data scelta per questo evento non è casuale: abbiamo deciso di parlare di parità alla vigilia della Giornata internazionale della donna perché siamo consapevoli che è un tema che deve essere appannaggio di tutti, non solo delle dirette interessate”.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita. Per informazioni è possibile visitare il sito www.cnagrosseto.it o chiamare il numero 0564 471228.