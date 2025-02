Fisascat Cisl: Sara Tosi nuova segretaria generale

Grosseto. E’ Sara Tosi la nuova segretaria generale della Fisascat Cisl Grosseto.

La sua nomina è avvenuta durante il congresso che ha visto entrare nella segreteria generale anche Cristiana Gasparri e Marco Bernardini, mentre Massimo Mancinelli è stato nominato responsabile dello sportello sicurezza. Le nomine sono arrivate al termine di un lungo confronto sul futuro del sindacato, che ha posto particolare attenzione a tematiche cruciali quali il lavoro povero, la contrattazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il congresso, presieduto dal segretario generale della Fisascat Toscana, Alessandro Gualtieri, e dal segretario della Fisascat Firenze Prato, Gianni Elmi Andretti, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del sindacato, tra cui la segretaria della Cisl Toscana, Katiuscia Biliotti, e il segretario generale della Cisl Grosseto, Simone Gobbi. A concludere i lavori è stata la segretaria nazionale della Fisascat Giusi Sferruzza, che ha sottolineato l’importanza del sindacato come strumento di tutela e promozione dei diritti dei lavoratori.

“Ci tengo intanto a ringraziare tutti – ha spiegato Sara Tosi, nuova segretaria generale della Fisascat Cisl Grosseto – per la fiducia che mi è stata concessa. In questi anni ci siamo impegnati a rafforzare la contrattazione collettiva per garantire ai lavoratori condizioni economiche dignitose e stabili, contrastando il fenomeno del part-time involontario e dei contratti a termine non giustificati. Abbiamo creato lo sportello sicurezza, affidato a Massimo Mancinelli, che mira a rafforzare la tutela dei lavoratori attraverso un monitoraggio più efficace delle condizioni di lavoro e la promozione di percorsi formativi dedicati e punteremo sicuramente sull’innovazione nei contratti integrativi per garantire maggiore equilibrio tra vita lavorativa e privata e migliorare il welfare aziendale”.

Durante il congresso è stato anche ribadito il valore della collaborazione tra diverse sigle sindacali per la tutela dei lavoratori. L’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro è stata al centro del dibattito, evidenziando la necessità di investimenti in formazione e prevenzione. Tra le iniziative in programma, la Fisascat Cisl Grosseto promuoverà l’inclusione sociale attraverso progetti innovativi, come il patto welfare per le persone fragili e il progetto di fotografia terapeutica destinato a supportare lavoratori con disabilità.

“Proseguiremo il lavoro fatto fin qua con grande determinazione e passione, mettendo al centro i diritti e il benessere dei lavoratori. Dobbiamo essere un sindacato forte, moderno, capace di rispondere in modo rapido ed efficace ai bisogni delle persone – ha continuato Tosi -. La precarietà̀, i salari insufficienti, il cambiamento del quadro delle tutele sono problemi che dobbiamo affrontare con coraggio, senza dimenticare la necessità di garantire pari opportunità̀ nel mondo del lavoro. Mi riferisco in particolare ai lavoratori fragili e alle donne, perché́ tutt’oggi il gap occupazionale per tali categorie rimane troppo elevato. Un altro obiettivo che perseguiremo sarà quello di avvicinare sempre più giovani al nostro sindacato”.

Nella foto, da sinistra: Bernardini, Tosi, Gobbi e Gasparri.