Slp Cisl: Claudia Fiornovelli confermata alla guida del sindacato

Grosseto. Continua la stagione congressuale della Cisl di Grosseto: a riconfermare i propri rappresentanti sono stati, ieri pomeriggio, i delegati della Slp, che tutela i lavoratori delle Poste.

Riconfermata, nel ruolo di segretaria generale del comparto, Claudia Fiornovelli, che sarà affiancata da Michela Tamantini e Nicola Pallotta, anch’essi riconfermati.

“Nel 2024 – dichiara Fiornovelli – abbiamo ottenuto importanti risultati per i lavoratori e per il futuro dell’azienda, ma sono ancora molti i temi che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi, con un’attenzione particolare alla formazione del personale, alla sicurezza sul lavoro e a tutte quelle politiche, più in generale, che potranno portare Poste Italiane verso una transizione green, che tenga conto di una riorganizzazione del lavoro in grado di conciliare tutela dell’ambiente e dignità per i lavoratori. Tra gli ultimi risultati ottenuti dalla concertazione sindacale c’è quello che ha scongiurato la privatizzazione di Poste italiane e che ha portato il Ministero del Tesoro a detenere ancora il 51% dell’azienda; quello registrato a novembre che, dopo una mobilitazione mirata, ha portato alla definizione degli organici per gli uffici postali per il biennio 2025-2026; a luglio 2024 è stato sottoscritto un accordo sulla rete logistica, che ha portato all’introduzione della rete dei corrieri e all’impegno per l’assunzione di 4600 nuovi corrieri e 500 addetti allo smistamento, oltre a rinnovare la rete dei portalettere”.

“Per quanto riguarda la provincia di Grosseto – continua Fiornovelli –, ci sono criticità che stiamo monitorando con attenzione, come la presenza di 16 uffici senza titolare e il fatto che molti colleghi lavorino in distacco, senza avere certezze sui tempi di rientro: lavoreremo affinché dall’azienda ci siano garanzie per mantenere la qualità del lavoro e mettere il personale in condizione di erogare servizi qualificati ai cittadini”.

Tra i risultati raggiunti recentemente, Fiornovelli ricorda anche la costituzione dell’Osservatorio paritetico sulla digitalizzazione del lavoro: “Un organismo nato dalla contrattazione tra rappresentanti dei lavoratori e azienda per monitorare l’impatto delle nuove tecnologie, in particolare la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale sui lavoratori. La nuova tecnologia, occorre ricordarlo, non è da demonizzare perché ha permesso di avere supporti importanti, come il drone cargo per il servizio pilota isole minori o gli esoscheletri a sostegno dei lavoratori. Ma sicuramente è un processo che va controllato e gestito e siamo pronti farlo”.