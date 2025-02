Riccardo Musilli alla guida della Filca Cisl: “Aumenteremo la dignità dei lavoratori”

Grosseto. Riccardo Musilli è il nuovo responsabile territoriale della Filca Cisl di Grosseto, la federazione italiana dei lavoratori delle costruzioni e affini. Ad eleggerlo sono stati i delegati, durante l’assemblea congressuale che si è tenuta sabato 15 febbraio.

La Filca Cisl Grosseto rappresenta oltre 2000 lavoratori sul territorio provinciale ed ha portato avanti un lavoro, negli ultimi anni, incentrato sulla contrattazione, la partecipazione, la bilateralità e la solidarietà. “E sono questi i valori su cui continueremo a operare – dichiara Riccardo Musilli –, mettendo a frutto l’impegno di chi ci ha preceduto e arricchendolo con il nostro entusiasmo, con l’obiettivo di innalzare la qualità del lavoro e, di conseguenza, la dignità dei lavoratori stessi”.

Nella sua relazione, Musilli ha sottolineato l’attività portata avanti a tutti i livelli dalla Cisl per la proposta di legge sulla partecipazione, volta a rafforzare la collaborazione tra lavoratori e datori di lavoro, fare crescere il ruolo dei lavoratori nella vita delle imprese, per migliorare la qualità del lavoro e la vita del lavoratore stesso e migliorare, allo stesso tempo, la competitività aziendale e la stabilità occupazionale.

“Grazie alla contrattazione del 15 ottobre scorso – ricorda Musilli – abbiamo rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro calce, cemento e gesso, adeguando i salari all’aumento dell’inflazione dell’ultimo triennio e ottenendo un aumento contrattuale di 239 euro. Il 29 gennaio, inoltre, è stata firmata l’intesa sulla parte economica del Ccnl edilizia industria e cooperative per il triennio 2025-2028: un accordo che prevede un aumento complessivo di 180 euro per gli operai comuni con un parametro 100, suddiviso in tre tranches”.

Musilli fa anche un’analisi della situazione grossetana, a partire dai dati della Cassa edile: “Nel 2024, gli operai sono passati, come media mensile, da 2.285 a 2.428 con un incremento di 143 operai, pari al 6,25% contro il 6,58% registrato nell’anno precedente. Nell’intera annualità riferita all’esercizio 2024, il numero di operai è stato di 3966 persone, contro i 3763 dell’anno precedente e anche le ore di lavoro sono aumentate da circa 3 milioni e 600mila a 3 milioni e 800mila, con un aumento del 6,29%. Le ore di cassa integrazione, infine, sono diminuite da circa 102mila del 2023 a circa 94mila nel 2024, con un decremento pari all’8,23%”.

“Tornare ai numeri degli anni d’oro dello sviluppo del settore nel nostro territorio – sottolinea Musilli – non è certo facile e richiede un grande lavoro da parte nostra, di fronte al quale non ci tireremo indietro. Porteremo avanti il dialogo con le associazioni imprenditoriali e le istituzioni e continueremo a sostenere i lavoratori del settore, consapevoli anche che ci sono, in provincia di Grosseto, degli impianti fissi importanti, che danno lavoro a centinaia di persone e che devono essere mantenuti e sostenuti”.

Come ricorda Musilli, la Filca Cisl di Grosseto è attiva su tutto il territorio provinciale e garantisce una presenza settimanale in tutte le sedi Cisl “… per dare risposte ai nostri associati e a chiunque si rivolga a noi. Inoltre, per continuare ad essere il sindacato di prossimità che siamo e in cui crediamo, andremo, nei prossimi mesi, ad incrementare la nostra squadra”.

Nella foto, da sinistra: Riccardo Musilli, responsabile di Filca Grosseto, Simona Riccio, segretaria generale di Filca Toscana, Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto, e Giulia Carruale, operatrice di Filca Grosseto.